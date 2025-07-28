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        Trabzon'un su ürünleri ihracat geliri yüzde 23 arttı

        Trabzon'dan ocak-haziran döneminde yapılan su ürünleri ihracatı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 23 artarak 69,5 milyon doları aştı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.07.2025 - 10:56 Güncelleme: 28.07.2025 - 10:56
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        Trabzon'un su ürünleri ihracat geliri yüzde 23 arttı
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        Trabzon'dan ocak-haziran döneminde yapılan su ürünleri ihracatı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 23 artarak 69,5 milyon doları aştı.

        Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Saffet Kalyoncu, AA muhabirine, Trabzon'dan yılın ilk yarısında 20 ülkeye su ürünü ihraç edildiğini belirtti.

        Kentten geçen yılın aynı döneminde 56 milyon 598 bin 182 dolarlık su ürünü dış satımı yapıldığını aktaran Kalyoncu, "İlimizden bu dönem ise 69 milyon 570 bin 424 dolarlık su ürünü ihraç edildi. Buna göre su ürünü dış satımımız geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 23 arttı." diye konuştu.

        Kalyoncu, su ürünleri ihracatında Rusya'nın başı çektiği, bu ülkeye 4 bin 574 ton karşılığı 30 milyon 185 bin 838 dolarlık su ürünü ihraç edildiği bilgisini verdi.

        Rusya'yı 11 milyon 166 bin 54 dolarla Belarus ve 8 milyon 322 bin 57 dolarla Japonya'nın takip ettiğine dikkati çeken Kalyoncu, geçen yılın aynı döneminden farklı olarak Dominik Cumhuriyeti, İsviçre, Hollanda, Yunanistan ve Avusturya'ya da bu dönem su ürünü satıldığını ifade etti.

        Kalyoncu, Trabzonlu firmaların su ürünü olarak en fazla Türk somonu ihraç ettiğini kaydetti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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