Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Trabzon Haberleri

        Gezdiği şehirlerden aldığı eşyaları oğlu ile açtığı kafede sergiliyor

        DUYĞU AVUNDUK - Trabzon'da bir süre önce üniversite öğrencisi oğlu ile kafe açan anne Nuray Binay, yurt içi ve yurt dışında gezdiği şehirlerden satın aldığı çeşitli eşyalar ve genellikle kendisinin yaptığı yiyecekleri müşterilerinin beğenisine sunuyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.07.2025 - 11:06 Güncelleme: 28.07.2025 - 11:06
        ABONE OL
        ABONE OL
        Gezdiği şehirlerden aldığı eşyaları oğlu ile açtığı kafede sergiliyor
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        DUYĞU AVUNDUK - Trabzon'da bir süre önce üniversite öğrencisi oğlu ile kafe açan anne Nuray Binay, yurt içi ve yurt dışında gezdiği şehirlerden satın aldığı çeşitli eşyalar ve genellikle kendisinin yaptığı yiyecekleri müşterilerinin beğenisine sunuyor.

        Ortahisar ilçesinde uzun yıllar çeyiz eşyaları satan Binay, ailesiyle gezdiği şehirlerden satın aldığı eşyalarla antika tutkusunu sürdürdü.

        Tablolar, koltuk takımları, abajurlar, tabaklar, perdeler, fincanlar, şamdanlar ve bibloların yer aldığı 6 bine yakın eşya ile antikacı açmayı düşünen Binay, oğlunun, eşyaların bir kafede sergilenmesi fikrini olumlu karşıladı.

        Binay, yıllarca biriktirdiği eşyaları ailesiyle birlikte dizayn ettiği kafenin içerisine yerleştirerek antika tutkunlarının beğenisine sundu.

        Kafeye gelen müşteriler, Binay'ın da yaptığı yöresel yiyeceklerin tadına bakıp 150 liradan başlayıp 130 bin lirayı bulan eşyaları beğenmeleri halinde satın alabiliyorlar.

        İşletme sahibi ve Karadeniz Teknik Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Çalışma Ekonomisi Endüstri İlişkileri Bölümü öğrencisi Ahmet Buğra Binay, AA muhabirine, annesinin hayalini ailesiyle birlikte hayata geçirmekten dolayı mutluluk duyduğunu söyledi.

        Binay, insanları geçmişe götürerek anılarını tazelemek için bu konsepti düşündüklerini belirterek, "İnsanlar ev yapımı tatlılarımızı tadarken aynı zamanda hem kendilerinden bir şeyler buldukları hem de burada huzurla vakit geçirdikleri bir yer yapmaya çalıştık." dedi.

        Kafede, Tahran ve Tebriz gibi şehirlerden getirdikleri eşyaların da yer aldığını aktaran Binay, "Açılalı 2 ay oldu ve beklediğimizin üzerinde bir ilgiyle karşılaştık. Bizim beklentimiz biraz daha alttaydı ama sosyal medyanın sayesinde insanlarda merak ve ilgi oluştu." ifadesini kullandı.

        Binay, iki katlı kafede 6 bin eşyayı sergilediklerine işaret ederek, "Stokla birlikte bu rakam çok daha üzerine çıkıyor. Bardağımızdan, fincanlarımıza, tabaklarımızdan, pirinç ürünlerimize, kendi yaptığımız masa sandalye de bunlara dahil. Ürün çeşitliliğimiz çok fazla." diye konuştu.

        - "Bu benim hayalimdi"

        Anne Nuray Binay ise 36 yıl çeyiz eşyaları üzerine satış yaptığı bir iş yerinin bulunduğunu, hayalinin her zaman bir antikacı açmak olduğunu belirtti.

        Oğlunun kafe fikri ile farklı bir ortam oluşturduklarını ve bundan memnuniyet duyduğunu dile getiren Binay, "Bu benim hayalimdi. Çocuklar bana destek olunca bunu gerçekleştirdik. Ben gezmeyi çok seviyorum. Türkiye'de gidip kalmadığım 10 şehir vardır. Anı olsun diye mutlaka oranın özelliğini taşıyan bir şeyler almışımdır." bilgisini paylaştı.

        Müşterilerden Çiğdem Aslan da arkadaşının tavsiyesi üzerine kafeye geldiğini ve çok beğendiğini vurgulayarak, "Başka bir konsept olmuş. Kanaviçeye çok meraklı bir insanım. Daha çok annemi hatırladım. Annem de çok severdi, ondan kalan işler de var. Burada ürünleri çok güzel uyarlamışlar." değerlendirmesinde bulundu.

        Aslan, kendisini ev ortamında hissettiğine değinerek, "Gençlerin böyle şeylere meraklı olup özellikle bu konseptlerde bir mekan açması çok önemli. Bizim yaş grubumuzdaki insanların hoşuna gidiyor." sözlerini sarf etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Bursa'daki yangında FETÖ izi! Yangını çıkaran böyle anlattı
        Bursa'daki yangında FETÖ izi! Yangını çıkaran böyle anlattı
        Felaketin haritası! Birçok ülkede ormanlar yanıyor!
        Felaketin haritası! Birçok ülkede ormanlar yanıyor!
        Bursa yangınında son durum! 1 kişi gözaltında
        Bursa yangınında son durum! 1 kişi gözaltında
        Fenerbahçe'nin Portekiz raporu!
        Fenerbahçe'nin Portekiz raporu!
        İstanbul'da çifte kâbus! Anne ve babasını öldürdü!
        İstanbul'da çifte kâbus! Anne ve babasını öldürdü!
        Galatasaray, Donnarumma için harekete geçti!
        Galatasaray, Donnarumma için harekete geçti!
        'Boş teneke'yi beğendi
        'Boş teneke'yi beğendi
        Otomobil fiyatlarına yakın takip
        Otomobil fiyatlarına yakın takip
        Urartular'a ait kadın ayak izi ilk kez sergileniyor
        Urartular'a ait kadın ayak izi ilk kez sergileniyor
        "Kadınların geride bırakılmadığı bir dünyayı destekliyoruz"
        "Kadınların geride bırakılmadığı bir dünyayı destekliyoruz"
        Osimhen haftası!
        Osimhen haftası!
        Skandal savunma! ABD Temsilciler Meclisi Başkanı İsrail'i destekledi
        Skandal savunma! ABD Temsilciler Meclisi Başkanı İsrail'i destekledi
        Beşiktaş'a Dovbyk iddiası!
        Beşiktaş'a Dovbyk iddiası!
        Google'dan Kahramanmaraş depremi itirafı
        Google'dan Kahramanmaraş depremi itirafı
        İşçi ve memurun zam pazarlığı
        İşçi ve memurun zam pazarlığı
        Denizlerin ormanı mercanlar koruma altında
        Denizlerin ormanı mercanlar koruma altında
        Şoför ayağa kalkmış!
        Şoför ayağa kalkmış!
        Otomotivde ÖTV bilmecesi
        Otomotivde ÖTV bilmecesi
        Rusya'dan Kuzey Kore'ye direkt uçuş
        Rusya'dan Kuzey Kore'ye direkt uçuş
        Kabine toplanıyor! Gündem yoğun
        Kabine toplanıyor! Gündem yoğun

        Benzer Haberler

        Trabzonspor'da bireysel performanslar parladı, genç oyuncular göze girmeye...
        Trabzonspor'da bireysel performanslar parladı, genç oyuncular göze girmeye...
        Trabzon'un su ürünleri ihracat geliri yüzde 23 arttı
        Trabzon'un su ürünleri ihracat geliri yüzde 23 arttı
        Trabzon'da "Doğa Kampı" etkinliği düzenlendi
        Trabzon'da "Doğa Kampı" etkinliği düzenlendi
        Karadeniz'in yaylalarına 'sıcak' göçü
        Karadeniz'in yaylalarına 'sıcak' göçü
        Trabzon'da "28. Geleneksel Haçkalı Hoca Anma Programı" gerçekleştirildi
        Trabzon'da "28. Geleneksel Haçkalı Hoca Anma Programı" gerçekleştirildi
        Trabzon'da "11. Taşlıoba Kurtdüzü Yayla Şenliği" yapıldı
        Trabzon'da "11. Taşlıoba Kurtdüzü Yayla Şenliği" yapıldı