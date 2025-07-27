Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Trabzon Haberleri

        Trabzon'da "28. Geleneksel Haçkalı Hoca Anma Programı" gerçekleştirildi

        Trabzon Büyükşehir Belediyesi, Düzköy Belediyesi ile Haçkalı Hoca Kültür ve Yardımlaşma Derneği işbirliğiyle bu yıl 28'incisi organize edilen "Geleneksel Haçkalı Hoca Anma Programı" yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.07.2025 - 15:29 Güncelleme: 27.07.2025 - 15:43
        ABONE OL
        ABONE OL
        Trabzon'da "28. Geleneksel Haçkalı Hoca Anma Programı" gerçekleştirildi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Trabzon Büyükşehir Belediyesi, Düzköy Belediyesi ile Haçkalı Hoca Kültür ve Yardımlaşma Derneği işbirliğiyle bu yıl 28'incisi organize edilen "Geleneksel Haçkalı Hoca Anma Programı" yapıldı.

        Vali Aziz Yıldırım, Düzköy ilçesine bağlı Haçkalı Yaylası'nda düzenlenen programda, Haçkalı Hoca'ya Allah'tan rahmet diledi.

        Savaşların kazanılmasında ve İslamiyet'in yayılmasında dini önderlerin önemine dikkati çeken Yıldırım, "Bu topraklara asker girmeden önce, kumandanlar, komutanlar gelmeden önce hallaç pamuğu gibi açmışlar. O kadar güzel hizmetler yapmışlar ki bu topraklarda yaşayan insanlar artık buranın bir İslam beldesi olması için hazır hale gelmişler. Onlardan bir tanesi de bugün burada toplanmamıza vesile olan Haçkalı Baba, Haçkalı Hoca Efendi." diye konuştu.

        Yıldırım, anma programının 28 yıldır yapıldığını belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:

        "İnşallah bundan sonra da aynı şekilde anmaya devam edeceğiz. Onlar bu toplumu oluşturan ruhen ve bedenen geliştiren insanlardır. Onlar çok temiz, çok mütevazı yaşadılar ve çok temiz bu dünyadan gittiler. Onlar hakikaten büyük insanlar unutulmuyorlar. Öyle bir damga vurmuşlar ki bu topraklarda yaşayan insanların gönüllerine buralar artık silinmez bir şekilde Türk yurdu, İslam yurdu olmuş. Allah onlardan razı olsun, mekanları cennet olsun."

        Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç de anma programını başlatan kişilere teşekkür ederek, "Haçkalı Hoca Baba, çok önemli bir manevi önderimiz, liderimiz. Bu vesileyle kendisini bir kez daha rahmetle ve minnetle anıyoruz. Allah gani gani rahmet eylesin." dedi.

        Düzköy Belediye Başkanı Selim Çelenk ise manevi mimarların toplumu şekillendirip, ahlaki yapısını pekiştirdiğini ifade etti.

        Kur'an-ı Kerim tilavetinin yapıldığı programda, Büyükşehir Belediyesi Kanuni Mehteran Takımı gösterisi ve Türk Tasavvuf Müziği konseri gerçekleştirildi.

        Anma programına Düzköy Kaymakamı Yunus Polat, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Bahittin Murat Yakın, Akçaabat Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim ile vatandaşlar katıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Bulgaristan'da çıkan yangın Türkiye sınırına ulaştı!
        Bulgaristan'da çıkan yangın Türkiye sınırına ulaştı!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Macron ile görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Macron ile görüştü
        Bursa’daki yangına müdahale sürüyor!
        Bursa’daki yangına müdahale sürüyor!
        Orman yangınlarında son durum!
        Orman yangınlarında son durum!
        Gazze'de "insani ara" başladı, yardım tırları giriş yaptı
        Gazze'de "insani ara" başladı, yardım tırları giriş yaptı
        İtalya'dan flaş takas iddiası!
        İtalya'dan flaş takas iddiası!
        İklim değişikliği neden kadınları daha fazla etkiliyor?
        İklim değişikliği neden kadınları daha fazla etkiliyor?
        "Bazen hayatta olmaktan utanıyorum"
        "Bazen hayatta olmaktan utanıyorum"
        Tayland-Kamboçya sınırında gerilim sürüyor
        Tayland-Kamboçya sınırında gerilim sürüyor
        Kapadokya’ya büyük tanıtım
        Kapadokya’ya büyük tanıtım
        İznik Gölü'nde iskele karada kaldı!
        İznik Gölü'nde iskele karada kaldı!
        Yağış yok, sıcaklık yüksek!
        Yağış yok, sıcaklık yüksek!
        Fenerbahçe, Milan Skriniar ile anlaştı!
        Fenerbahçe, Milan Skriniar ile anlaştı!
        Tel Aviv'de binlerce kişiden protesto
        Tel Aviv'de binlerce kişiden protesto
        İsrail'den "Hanzala'ya" müdahale
        İsrail'den "Hanzala'ya" müdahale
        Yıllar sonra ortaya çıktı
        Yıllar sonra ortaya çıktı
        F.Bahçe, Benfica'ya diş geçiremedi
        F.Bahçe, Benfica'ya diş geçiremedi
        Sosyal hayatı felç eden sessiz sorun!
        Sosyal hayatı felç eden sessiz sorun!
        Çok geç olmadan
        Çok geç olmadan
        Aslan'ın son kurbanı Strasbourg!
        Aslan'ın son kurbanı Strasbourg!

        Benzer Haberler

        Trabzon'da "11. Taşlıoba Kurtdüzü Yayla Şenliği" yapıldı
        Trabzon'da "11. Taşlıoba Kurtdüzü Yayla Şenliği" yapıldı
        Nostalji tutkusu bitmeyen kasetçi aynı iş yerinde 47 yılı geride bıraktı
        Nostalji tutkusu bitmeyen kasetçi aynı iş yerinde 47 yılı geride bıraktı
        Trabzon'da Geleneksel Sis Dağı Kültür Şenlikleri'nin 204'üncüsü yapıldı
        Trabzon'da Geleneksel Sis Dağı Kültür Şenlikleri'nin 204'üncüsü yapıldı
        Trabzon'daki Sera Gölü'nde turizm hareketliliği yaşanıyor
        Trabzon'daki Sera Gölü'nde turizm hareketliliği yaşanıyor
        Orta ve Doğu Karadenizli fındık üreticileri hasada hazırlanıyor
        Orta ve Doğu Karadenizli fındık üreticileri hasada hazırlanıyor
        Trabzon Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde ilk organ nakli yapıldı
        Trabzon Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde ilk organ nakli yapıldı