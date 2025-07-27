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        Trabzon'da "11. Taşlıoba Kurtdüzü Yayla Şenliği" yapıldı

        Trabzon'da, "11. Taşlıoba Kurtdüzü Yayla Şenliği" gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.07.2025 - 14:17 Güncelleme: 27.07.2025 - 14:57
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        Trabzon'da "11. Taşlıoba Kurtdüzü Yayla Şenliği" yapıldı
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        Trabzon'da, "11. Taşlıoba Kurtdüzü Yayla Şenliği" gerçekleştirildi.

        Akçaabat Erikli Kültür Yardımlaşma ve Kalkındırma Derneği ile Erikli Mahalle Muhtarlığı tarafından Taşlıoba Yaylası'nda organize edilen şenlikte, Karadeniz müziği sanatçılarının yanı sıra mahalli sanatçılar da konser verdi.

        Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, burada, etkinliğin önemine dikkati çekti.

        Orman yangınları hakkında da uyarılarda bulunan Genç, herkesi dikkatli olmaya davet etti.

        Genç, bu toprakların miras kaldığını vurgulayarak, "Bizler de bu emanete sahip çıkacağız. Hiç kimsenin şüphesi olmasın ki bu topraklar ilelebet Türk yurdu olarak kalacaktır. Elbette sadece sahip çıkmakla kalmayacağız, bu topraklara en güzel şekilde hizmet de edeceğiz." diye konuştu.

        Yoğun katılımın olduğu şenlikte, vatandaşlar horon tepti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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