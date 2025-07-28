Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Trabzon Haberleri

        DKİB yetkililerinden Gümüşhane'de madencilik ürünleri ihraç eden firmaya ziyaret

        Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği (DKİB) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ahmet Hamdi Gürdoğan, Gümüşhane'de madencilik ürünleri ihraç eden firmayı ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.07.2025 - 14:42 Güncelleme: 28.07.2025 - 14:42
        ABONE OL
        ABONE OL
        DKİB yetkililerinden Gümüşhane'de madencilik ürünleri ihraç eden firmaya ziyaret
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği (DKİB) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ahmet Hamdi Gürdoğan, Gümüşhane'de madencilik ürünleri ihraç eden firmayı ziyaret etti.

        DKİB'den yapılan açıklamada, "Doğu Karadeniz İhracat Buluşmaları" programının 6. durağı Gümüşhane'de, Gümüştaş Madencilik ve Ticaret A.Ş'nin ziyaret edildiği belirtildi.

        Firmanın, Türkiye'nin en büyük 1000 ihracatçısı arasında yer aldığı aktarılan açıklamada, "Her yıl performansını daha yukarıya taşıyan Gümüştaş madencilik, 2024 yılında genel sıralamada 390'ıncı, madencilik sektöründe ise 12'nci sıraya yükselerek Gümüşhane'yi uluslararası düzeyde gururla temsil etmeye devam ediyor." denildi.

        Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Gümüştaş madencilik yetkilisi Erdem Enön de Finlandiya'dan Güney Kore'ye, Çin Halk Cumhuriyeti'nden Belçika'ya geniş bir coğrafyaya ihracat yaptıklarını ifade etti.

        İlk ihracatlarını 2012'de gerçekleştirdiklerine dikkati çeken Enön, şirketin kuruluş, üretim ve hedefleri hakkında bilgilendirmede bulundu.

        DKİB Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ahmet Hamdi Gürdoğan da firmanın kent ekonomisine sağladığı katkıya işaret ederek, "Şirketin üretim gücü, çevreye duyarlı yaklaşımı ve ihracattaki kararlılığı bizleri gururlandırıyor. Bu başarıyı sürdürülebilir hale getirmek adına kendilerine her türlü desteği vermeye hazırız." ifadesini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Karabük'te 6. gün, İzmir'de yeni yangın! Bakan Yumaklı son durumu aktardı
        Karabük'te 6. gün, İzmir'de yeni yangın! Bakan Yumaklı son durumu aktardı
        Bursa'daki yangında FETÖ izi! Yangını çıkaran böyle anlattı
        Bursa'daki yangında FETÖ izi! Yangını çıkaran böyle anlattı
        Kamu işçisi grev kararını astı
        Kamu işçisi grev kararını astı
        Tayland ve Kamboçya arasında ateşkes
        Tayland ve Kamboçya arasında ateşkes
        Kabine toplandı! Gündem yoğun
        Kabine toplandı! Gündem yoğun
        Fenerbahçe Stadyumu'nda tabela değişikliği!
        Fenerbahçe Stadyumu'nda tabela değişikliği!
        Bursa yangınında son durum! 1 kişi gözaltında
        Bursa yangınında son durum! 1 kişi gözaltında
        Felaketin haritası! Birçok ülkede ormanlar yanıyor!
        Felaketin haritası! Birçok ülkede ormanlar yanıyor!
        Yapraklar bile dökülüyor! "Yangın pandemisi yaşıyoruz!"
        Yapraklar bile dökülüyor! "Yangın pandemisi yaşıyoruz!"
        Galatasaray'dan Donnarumma harekatı!
        Galatasaray'dan Donnarumma harekatı!
        'Boş teneke'yi beğendi
        'Boş teneke'yi beğendi
        Osimhen haftası!
        Osimhen haftası!
        İstanbul'da çifte kâbus! Anne ve babasını öldürdü!
        İstanbul'da çifte kâbus! Anne ve babasını öldürdü!
        Urartular'a ait kadın ayak izi ilk kez sergileniyor
        Urartular'a ait kadın ayak izi ilk kez sergileniyor
        Tüm zamanların en yüksek ikinci 6 aylık satışı
        Tüm zamanların en yüksek ikinci 6 aylık satışı
        Fenerbahçe'nin Portekiz raporu!
        Fenerbahçe'nin Portekiz raporu!
        İşçi ve memurun zam pazarlığı
        İşçi ve memurun zam pazarlığı
        Beşiktaş'a Dovbyk iddiası!
        Beşiktaş'a Dovbyk iddiası!
        Google'dan Kahramanmaraş depremi itirafı
        Google'dan Kahramanmaraş depremi itirafı
        "Kadınların geride bırakılmadığı bir dünyayı destekliyoruz"
        "Kadınların geride bırakılmadığı bir dünyayı destekliyoruz"

        Benzer Haberler

        Trabzonspor'da bireysel performanslar parladı, genç oyuncular göze girmeye...
        Trabzonspor'da bireysel performanslar parladı, genç oyuncular göze girmeye...
        Gezdiği şehirlerden aldığı eşyaları oğlu ile açtığı kafede sergiliyor
        Gezdiği şehirlerden aldığı eşyaları oğlu ile açtığı kafede sergiliyor
        Trabzon'un su ürünleri ihracat geliri yüzde 23 arttı
        Trabzon'un su ürünleri ihracat geliri yüzde 23 arttı
        Trabzon'da "Doğa Kampı" etkinliği düzenlendi
        Trabzon'da "Doğa Kampı" etkinliği düzenlendi
        Karadeniz'in yaylalarına 'sıcak' göçü
        Karadeniz'in yaylalarına 'sıcak' göçü
        Trabzon'da "28. Geleneksel Haçkalı Hoca Anma Programı" gerçekleştirildi
        Trabzon'da "28. Geleneksel Haçkalı Hoca Anma Programı" gerçekleştirildi