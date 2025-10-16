Of Milli Eğitim Müdürü Kabahasanoğlu'ndan Rehberlik ve Araştırma Merkezi'ne ziyaret
Of Milli Eğitim Müdürü İdris Kabahasanoğlu, ilçede faaliyet gösteren Rehberlik ve Araştırma Merkezi'ni ziyaret etti.
Kabahasanoğlu, beraberindeki Şube Müdürü Canan Çolak Seymen ile ziyaret ettiği Merkezin Müdürü Vahdettin Özdağcı'dan bilgi aldı.
Merkezin önemine işaret eden Kabahasanoğlu, kurumun sadece Of'a değil, Araklı, Sürmene, Köprübaşı, Çaykara, Dernekpazarı ve Hayrat ilçelerine de hizmet verdiğini belirtti.
Gelişen toplum yapısının ve teknolojinin rehber öğretmenlerin önemini bir kat daha artırdığını ifade eden Kabahasanoğlu, "Sizlerin yaklaşımı, çözüm önerileriniz birçok sorunu belki de olmadan önleyecektir. O manada bu zamana kadar yaptığınız başarılı çalışmalarınıza yenilerinizi ekleyeceğinize inanıyor, başarılar diliyorum." dedi.
