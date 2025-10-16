Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Trabzon Haberleri

        Of Milli Eğitim Müdürü Kabahasanoğlu'ndan Rehberlik ve Araştırma Merkezi'ne ziyaret

        Of Milli Eğitim Müdürü İdris Kabahasanoğlu, ilçede faaliyet gösteren Rehberlik ve Araştırma Merkezi'ni ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.10.2025 - 16:36 Güncelleme: 16.10.2025 - 16:43
        ABONE OL
        ABONE OL
        Of Milli Eğitim Müdürü Kabahasanoğlu'ndan Rehberlik ve Araştırma Merkezi'ne ziyaret
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Of Milli Eğitim Müdürü İdris Kabahasanoğlu, ilçede faaliyet gösteren Rehberlik ve Araştırma Merkezi'ni ziyaret etti.

        Kabahasanoğlu, beraberindeki Şube Müdürü Canan Çolak Seymen ile ziyaret ettiği Merkezin Müdürü Vahdettin Özdağcı'dan bilgi aldı.

        Merkezin önemine işaret eden Kabahasanoğlu, kurumun sadece Of'a değil, Araklı, Sürmene, Köprübaşı, Çaykara, Dernekpazarı ve Hayrat ilçelerine de hizmet verdiğini belirtti.

        Gelişen toplum yapısının ve teknolojinin rehber öğretmenlerin önemini bir kat daha artırdığını ifade eden Kabahasanoğlu, "Sizlerin yaklaşımı, çözüm önerileriniz birçok sorunu belki de olmadan önleyecektir. O manada bu zamana kadar yaptığınız başarılı çalışmalarınıza yenilerinizi ekleyeceğinize inanıyor, başarılar diliyorum." dedi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Sahte e-imza skandalına DDK incelemesi
        Sahte e-imza skandalına DDK incelemesi
        Sezgin Baran Korkmaz'a gözaltı kararı!
        Sezgin Baran Korkmaz'a gözaltı kararı!
        Sokakta karşılaştığı eski karısını öldürdü!
        Sokakta karşılaştığı eski karısını öldürdü!
        "Enerji dönüşümü için finansmana erişim kolaylaşmalı"
        "Enerji dönüşümü için finansmana erişim kolaylaşmalı"
        Alacak tartışması kanlı bitti... 18 yaşında çifte cinayet!
        Alacak tartışması kanlı bitti... 18 yaşında çifte cinayet!
        İşte play-off'taki muhtemel rakiplerimiz!
        İşte play-off'taki muhtemel rakiplerimiz!
        Daha 5 yaşında çocuk! Markette feci darp! O baba gözaltında!
        Daha 5 yaşında çocuk! Markette feci darp! O baba gözaltında!
        Sağlık durumuyla ilgili yeni açıklama
        Sağlık durumuyla ilgili yeni açıklama
        İtalya iddiası!
        İtalya iddiası!
        Öğrenciye gasp müdüre darp! Okulda dehşet!
        Öğrenciye gasp müdüre darp! Okulda dehşet!
        5G ihalesi sonuçlandı
        5G ihalesi sonuçlandı
        Transferde dev derbi!
        Transferde dev derbi!
        Merve'yi öldüresiye dövmüştü... Telefonuna el koyup başında sigara içmiş!
        Merve'yi öldüresiye dövmüştü... Telefonuna el koyup başında sigara içmiş!
        Patronu için suç duyurusu
        Patronu için suç duyurusu
        Fenerbahçe'de sürpriz ayrılık!
        Fenerbahçe'de sürpriz ayrılık!
        Motosikletliye sinirlendi, durağa daldı!
        Motosikletliye sinirlendi, durağa daldı!
        Avcılar'da sürpriz keşif!
        Avcılar'da sürpriz keşif!
        İlk kim tokalaştı?
        İlk kim tokalaştı?
        "Gümrüksüz online alışveriş sınırı sıfıra indirilsin"
        "Gümrüksüz online alışveriş sınırı sıfıra indirilsin"
        Konutta dolar bazlı yükseliş
        Konutta dolar bazlı yükseliş

        Benzer Haberler

        Trabzon açıklarında teknesi bulunan balıkçı aranıyor
        Trabzon açıklarında teknesi bulunan balıkçı aranıyor
        Çiftliğinde elde ettiği salyangoz özünü kozmetik sektörüne taşıdı
        Çiftliğinde elde ettiği salyangoz özünü kozmetik sektörüne taşıdı
        Trabzon'da Gazze için yardım seferberliği
        Trabzon'da Gazze için yardım seferberliği
        Trabzon'da sergi açıldı
        Trabzon'da sergi açıldı
        Trabzon'da hamsinin kilogramı 75 liradan satılıyor
        Trabzon'da hamsinin kilogramı 75 liradan satılıyor
        Trabzon'da kullandığı tekneden denize düşerek kaybolduğu iddia edilen balık...
        Trabzon'da kullandığı tekneden denize düşerek kaybolduğu iddia edilen balık...