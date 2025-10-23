Epilepsi pili hasta nöbetlerindeki azalma oranını etkiliyor

Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Bölümü emekli öğretim üyesi Prof. Dr. Ayşe Serdaroğlu, epilepsi pili tedavisi alan hastaların nöbetlerinde yüzde 50 ve üzerinde azalma oranı sağlandığını belirtti.

Prof. Dr. Serdaroğlu, AA muhabirine, Türkiye'de yaklaşık 55 bin dirençli epilepsi hastası olduğunu söyledi.

Türkiye'de çocuklarda binde 8 oranında epilepsi görüldüğünü ifade eden Serdaroğlu, öncelikli tedavinin ilaç yöntemi olduğuna işaret ederek, şöyle devam etti:

"İlaca direnç gösteren epilepsi hastalarında ikinci tedavi yöntemimiz cerrahi tedavi. Eğer beyinde nöbete sebep olan bir odak varsa ve çıkarılabilecek bir beyin bölgesindeyse öncelikle cerrahi tedaviyi öneriyoruz. Ancak dirençli epilepsilerde her zaman cerrahi tedavi uygun olmuyor. Bu durumda diğer bir tedavi yöntemi ketojenik diyet görünüyor."

Cerrahiye uygun olmayan ve ketojenik diyet yapamayan çocuklarda epilepsi pili uygulanabildiğine işaret eden Serdaroğlu, şunları kaydetti:

"Dirençli epilepsilerdeki amacımız sıfır nöbet değil, çocuğun hayat kalitesini artırmak. Nöbetlere bağlı yaralanmaları önlemek, hastaneye gitme sıklığını azaltmak, maliyeti düşürmek. Epilepsi pili (VNS) ile yüzde 50 ve üzerinde hastaların nöbetlerinde azalma oranımız var. En az 10 yıldır pil tedavisi gören hastalarımızda bu oran yüzde 66.6. Önemli bir iyilik hali getiriyor. Nöbetsizlik oranı da yüzde 10'ların üzerinde."