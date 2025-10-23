Trabzon'da apartmanda çıkan yangında 1 kişi yaralandı
Trabzon'un Ortahisar ilçesinde apartmanda çıkan yangında yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı.
3 No'lu Erdoğdu Mahallesi'ndeki bir apartmanın 3. katındaki dairede henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Yangında, elinden ve kolundan yaralanan 1 kişi, Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Farabi Hastanesi'nde tedavi altına alındı.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında, hasar meydana geldi.
