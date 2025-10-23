Habertürk
        Trabzon'un yüksek kesimleri sonbahar renklerine büründü

        Trabzon'un yüksek kesimleri sonbahar renklerine büründü

        Türkiye'nin önemli tarihi ve turistik mekanlarına sahip olmasının yanı sıra doğal güzellikleriyle de öne çıkan Trabzon'un yüksek kesimleri sonbahar renkleriyle kaplandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.10.2025 - 12:07 Güncelleme: 23.10.2025 - 12:07
        
        

        Dağ ve yayla turizmine yönelik pek çok alternatif sunan Trabzon, her mevsim yerli ve yabancı ziyaretçilerin tercihleri arasında yer alıyor.

        Turizm potansiyelini her geçen gün artıran kentin yüksek kesimleri, sonbaharla birlikte farklı güzellikler sunuyor.

        Akçaabat ilçesindeki Sisirna Yaylası ile Düzköy ilçesindeki Karadağ Yaylası güzergahı da sonbahar renkleriyle doğaseverleri ağırlıyor.

        Yaylalara ulaşımı sağlayan kara yolunda, yeşil, sarı ve kahverenginin tonlarına bürünen ağaçlar görülmeye değer manzara oluşturuyor.

        Ziyaretçiler, sonbahar renklerine bürünen ağaçların çevrelediği yolda ilerlerken, vadileri dolduran sis bulutları arasında keyifli bir yolculuk yapma fırsatı buluyor.

        Doğaseverlerin ilgisini çeken manzaralar, fotoğraf tutkunlarının da objektiflerine yansıyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

