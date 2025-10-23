Trabzon'un yüksek kesimleri sonbahar renklerine büründü

Akçaabat ilçesindeki Sisirna Yaylası ile Düzköy ilçesindeki Karadağ Yaylası güzergahı da sonbahar renkleriyle doğaseverleri ağırlıyor.

Dağ ve yayla turizmine yönelik pek çok alternatif sunan Trabzon, her mevsim yerli ve yabancı ziyaretçilerin tercihleri arasında yer alıyor.

Türkiye'nin önemli tarihi ve turistik mekanlarına sahip olmasının yanı sıra doğal güzellikleriyle de öne çıkan Trabzon'un yüksek kesimleri sonbahar renkleriyle kaplandı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.