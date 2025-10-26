Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Trabzon Haberleri

        TTSO Başkanı Çelebi, Uzungöl'deki turizm işletmecileriyle bir araya geldi

        Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası (TTSO) Başkanı Erkut Çelebi, Uzungöl'de turizm işletmecileriyle görüştü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.10.2025 - 16:26 Güncelleme: 26.10.2025 - 16:28
        ABONE OL
        ABONE OL
        TTSO Başkanı Çelebi, Uzungöl'deki turizm işletmecileriyle bir araya geldi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası (TTSO) Başkanı Erkut Çelebi, Uzungöl'de turizm işletmecileriyle görüştü.

        Bir restoranda düzenlenen toplantıda, kış turizmi aktiviteleriyle ilgili konuların yanı sıra bazı projeler görüşüldü.

        Çelebi, yaptığı konuşmada, Uzungöl'ün yıl boyu değerlendirilmesi gereken önemli bir destinasyon olduğunu söyledi.

        Yaz aylarında Uzungöl'ün büyük bir değer oluşturduğunu ifade eden Çelebi, "Kış aylarında daha verimli ve hareketli hale getirilmesi için yapılması gerekenleri tartıştık. Arkadaşlarımızın görüşlerini aldık. Bizler de oda uzmanlarımızla gereken desteği vereceğiz." dedi.

        Toplantıda, TTSO Meclis üyeleri Hamit İnan ve Ahmet Akyüz, Uzungöl Turizmciler Derneği Başkanı Mehmet Keleş, Uzungöl Turizm İşletmecileri Derneği Başkanı Metin İnan, Uzungöl Mahallesi Muhtarı Selman Dilek ve işletme sahipleri yer aldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        PKK Türkiye'den çekildiğini açıkladı
        PKK Türkiye'den çekildiğini açıkladı
        AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Terörsüz Türkiye açıklaması
        AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Terörsüz Türkiye açıklaması
        Seyrantepe'de ilk 11'ler belli oldu!
        Seyrantepe'de ilk 11'ler belli oldu!
        Nilay vahşet kurbanı! Katili 15 el ateş etti!
        Nilay vahşet kurbanı! Katili 15 el ateş etti!
        Juventus'tan Kenan Yıldız harekatı!
        Juventus'tan Kenan Yıldız harekatı!
        Putin sınırsız menzilli füzenin testlerinin tamamlandığını duyurdu
        Putin sınırsız menzilli füzenin testlerinin tamamlandığını duyurdu
        Louvre Müzesi soygunuyla ilgili 2 kişi gözaltında
        Louvre Müzesi soygunuyla ilgili 2 kişi gözaltında
        Makas atan aracın plakasından ölümcül kaza çıktı!
        Makas atan aracın plakasından ölümcül kaza çıktı!
        Eski tip ehliyetin yenilenmesi için son hafta
        Eski tip ehliyetin yenilenmesi için son hafta
        Trump yakıt molasında Katar Emiri ile görüştü
        Trump yakıt molasında Katar Emiri ile görüştü
        Yaşlı kadın cinayetinde komşuların elleri incelendi!
        Yaşlı kadın cinayetinde komşuların elleri incelendi!
        Rize, yeşilin ve lezzetin sonsuz şöleni
        Rize, yeşilin ve lezzetin sonsuz şöleni
        Orada bir köy var uzakta
        Orada bir köy var uzakta
        Trump, Kanada'ya uygulanan tarifeyi yüzde 10 artırıyor
        Trump, Kanada'ya uygulanan tarifeyi yüzde 10 artırıyor
        Diyabetli hastalar için en iyi tedavi kilo kontrolü
        Diyabetli hastalar için en iyi tedavi kilo kontrolü
        Turistik Doğu Ekspresi biletleri satışa çıkıyor
        Turistik Doğu Ekspresi biletleri satışa çıkıyor
        İşte Beşiktaş'ın Kasımpaşa 11'i!
        İşte Beşiktaş'ın Kasımpaşa 11'i!
        "Yaşattıkları, beni hasta etti"
        "Yaşattıkları, beni hasta etti"
        Hem bilgililer hem de paraları var!
        Hem bilgililer hem de paraları var!
        5 yıl sonra ilk kez konuştu
        5 yıl sonra ilk kez konuştu

        Benzer Haberler

        DMD hastası Yavuz Berkay, futbol oynama hayali kurduğu Onuachu ile sahaya ç...
        DMD hastası Yavuz Berkay, futbol oynama hayali kurduğu Onuachu ile sahaya ç...
        Trabzonspor'un gözü zirvede; 4x4'lük fırtına
        Trabzonspor'un gözü zirvede; 4x4'lük fırtına
        Deniz salyangozu ihracatı 9 ayda 10,7 milyon dolar kazandırdı
        Deniz salyangozu ihracatı 9 ayda 10,7 milyon dolar kazandırdı
        Trabzonspor, Fatih Tekke ile iç sahada coşuyor
        Trabzonspor, Fatih Tekke ile iç sahada coşuyor
        Trabzonspor-ikas Eyüpspor maçının ardından
        Trabzonspor-ikas Eyüpspor maçının ardından
        Trabzonspor - ikas Eyüpspor: 2-0
        Trabzonspor - ikas Eyüpspor: 2-0