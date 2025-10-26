TTSO Başkanı Çelebi, Uzungöl'deki turizm işletmecileriyle bir araya geldi

Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası (TTSO) Başkanı Erkut Çelebi, Uzungöl'de turizm işletmecileriyle görüştü.

Bir restoranda düzenlenen toplantıda, kış turizmi aktiviteleriyle ilgili konuların yanı sıra bazı projeler görüşüldü.

Çelebi, yaptığı konuşmada, Uzungöl'ün yıl boyu değerlendirilmesi gereken önemli bir destinasyon olduğunu söyledi.

Yaz aylarında Uzungöl'ün büyük bir değer oluşturduğunu ifade eden Çelebi, "Kış aylarında daha verimli ve hareketli hale getirilmesi için yapılması gerekenleri tartıştık. Arkadaşlarımızın görüşlerini aldık. Bizler de oda uzmanlarımızla gereken desteği vereceğiz." dedi.

Toplantıda, TTSO Meclis üyeleri Hamit İnan ve Ahmet Akyüz, Uzungöl Turizmciler Derneği Başkanı Mehmet Keleş, Uzungöl Turizm İşletmecileri Derneği Başkanı Metin İnan, Uzungöl Mahallesi Muhtarı Selman Dilek ve işletme sahipleri yer aldı.