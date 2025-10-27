Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Trabzon Haberleri

        Akçaabat'da düzenlenen kurslar ilgi görüyor

        Akçaabat Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim, çeşitli branşlarda açtıklara kurslara insanların yoğun ilgi gösterdiğini belirtti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.10.2025 - 12:28 Güncelleme: 27.10.2025 - 12:28
        ABONE OL
        ABONE OL
        Akçaabat'da düzenlenen kurslar ilgi görüyor
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Akçaabat Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim, çeşitli branşlarda açtıklara kurslara insanların yoğun ilgi gösterdiğini belirtti.

        Ekim, yaptığı yazılı açıklamada, Akçaabat Halk Eğitim Merkezi iş birliğiyle ücretsiz düzenlenen kurslarda, resim, yaratıcı yazarlık, bağlama, piyano, keman ve halk oyunları gibi farklı branşların yer aldığını ifade etti.

        Sanatın toplumun gelişimindeki önemine işaret eden Ekim, göreve başladığı ilk günden itibaren sanata, spora, eğitime ve kültüre büyük önem verdiklerini vurguladı.

        Ekim, çocukların ve gençlerin kendilerini ifade etmelerine, yeni beceriler kazanmalarına, özgüvenlerini artırmalarına katkı sunduklarına değinerek, "Her şey çocuklarımız için. Onların mutlu olduğu, kendini geliştirdiği bir Akçaabat inşa etmek en büyük hedefimizdir." değerlendirmesinde bulundu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Hacıosmanoğlu: 571 hakemin 152'si bahis oynuyor!
        Hacıosmanoğlu: 571 hakemin 152'si bahis oynuyor!
        Türk hakemliğinde bahis depremi!
        Türk hakemliğinde bahis depremi!
        Türkiye'nin ilk hızlı tren fabrikası
        Türkiye'nin ilk hızlı tren fabrikası
        Bisikletiyle ölüme uçmuştu! Bilirkişi: Fren sisteminde işlem yapılmış!
        Bisikletiyle ölüme uçmuştu! Bilirkişi: Fren sisteminde işlem yapılmış!
        Karadağ Türk vatandaşlarına vizesiz geçişi askıya almayı planlıyor
        Karadağ Türk vatandaşlarına vizesiz geçişi askıya almayı planlıyor
        Tedesco'nun Gaziantep 11'i
        Tedesco'nun Gaziantep 11'i
        Yakılmış ceset anahtardan tespit edildi!
        Yakılmış ceset anahtardan tespit edildi!
        MHP sundu: Yabancı dijital platformlara vergi artırılıyor
        MHP sundu: Yabancı dijital platformlara vergi artırılıyor
        Bokele'nin kırmızı kartı doğru mu?
        Bokele'nin kırmızı kartı doğru mu?
        Hilal 22 yaşındaydı... Mezuniyet sevinci yarım kaldı!
        Hilal 22 yaşındaydı... Mezuniyet sevinci yarım kaldı!
        "Bana göz kırptı"
        "Bana göz kırptı"
        Arjantin'deki seçimleri Milei'nin partisi kazandı
        Arjantin'deki seçimleri Milei'nin partisi kazandı
        27 Ekim - 2 Kasım haftası burç yorumlarınız
        27 Ekim - 2 Kasım haftası burç yorumlarınız
        "İlişki yaşamadım"
        "İlişki yaşamadım"
        Sizi de seyahat kaşıntısı tutuyor mu?
        Sizi de seyahat kaşıntısı tutuyor mu?
        Ne yaptın kaptan? Ehliyetine el konuldu!
        Ne yaptın kaptan? Ehliyetine el konuldu!
        "Arazinizde define var..." Mağdur sayısı: 15! 13 milyon TL'lik vurgun!
        "Arazinizde define var..." Mağdur sayısı: 15! 13 milyon TL'lik vurgun!
        "Yanlış anlayanlar var"
        "Yanlış anlayanlar var"
        Sayıları sadece 358 bin
        Sayıları sadece 358 bin
        Kimler geldi, kimler geçti!
        Kimler geldi, kimler geçti!

        Benzer Haberler

        Trabzonspor, Fatih Tekke ile ilk büyük galibiyet peşinde
        Trabzonspor, Fatih Tekke ile ilk büyük galibiyet peşinde
        Kanseri yenen Trabzonlu hemşire görevine dönebilmenin sevincini yaşıyor
        Kanseri yenen Trabzonlu hemşire görevine dönebilmenin sevincini yaşıyor
        Trabzon'da Mustafa Durmuşoğlu anısına MuayThai müsabakası düzenlendi
        Trabzon'da Mustafa Durmuşoğlu anısına MuayThai müsabakası düzenlendi
        Trabzonspor - Anadolu Efes: 74-81
        Trabzonspor - Anadolu Efes: 74-81
        Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi
        Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi
        TTSO Başkanı Çelebi, Uzungöl'deki turizm işletmecileriyle bir araya geldi
        TTSO Başkanı Çelebi, Uzungöl'deki turizm işletmecileriyle bir araya geldi