Trabzon'daki Atatürk Köşkü ücretsiz ziyaret edilebilecek

Trabzon'da, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Atatürk Köşkü'nün, ücretsiz ziyaret edilebileceği belirtildi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Trabzon'u ziyaretlerinde köşkte üç kez konakladığı belirtildi.

Açıklamada, "29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla tüm vatandaşlarımız ücretsiz olarak ziyaret edebilecek. Tüm misafirlerimize keyifli bir gezi diliyor, Cumhuriyetimizin 102. yılını gurur ve coşkuyla kutluyoruz." ifadeleri kullanıldı.