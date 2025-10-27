Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Trabzon Haberleri

        Trabzon'daki Atatürk Köşkü ücretsiz ziyaret edilebilecek

        Trabzon'da, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Atatürk Köşkü'nün, ücretsiz ziyaret edilebileceği belirtildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.10.2025 - 15:19 Güncelleme: 27.10.2025 - 15:19
        ABONE OL
        ABONE OL
        Trabzon'daki Atatürk Köşkü ücretsiz ziyaret edilebilecek
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Trabzon'da, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Atatürk Köşkü'nün, ücretsiz ziyaret edilebileceği belirtildi.

        Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Trabzon'u ziyaretlerinde köşkte üç kez konakladığı belirtildi.

        Açıklamada, "29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla tüm vatandaşlarımız ücretsiz olarak ziyaret edebilecek. Tüm misafirlerimize keyifli bir gezi diliyor, Cumhuriyetimizin 102. yılını gurur ve coşkuyla kutluyoruz." ifadeleri kullanıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Bakan Fidan'dan Karadağ'la kritik görüşme
        Bakan Fidan'dan Karadağ'la kritik görüşme
        Sıcaklık 10 derece birden düşüyor, yağış geliyor!
        Sıcaklık 10 derece birden düşüyor, yağış geliyor!
        İki maganda ve iki saldırıya uğrayan kadın!
        İki maganda ve iki saldırıya uğrayan kadın!
        Kulüplerden bahis tepkisi: O hakemler açıklansın!
        Kulüplerden bahis tepkisi: O hakemler açıklansın!
        Hacıosmanoğlu: 571 hakemin 152'si bahis oynuyor!
        Hacıosmanoğlu: 571 hakemin 152'si bahis oynuyor!
        Türk hakemliğinde bahis depremi!
        Türk hakemliğinde bahis depremi!
        Mobil hızda 10 kat artış, sabitte 101. sıra!
        Mobil hızda 10 kat artış, sabitte 101. sıra!
        Trump'tan Putin'e: Füze test etmek yerine savaşı bitirmeli
        Trump'tan Putin'e: Füze test etmek yerine savaşı bitirmeli
        Türkiye'nin ilk hızlı tren fabrikası
        Türkiye'nin ilk hızlı tren fabrikası
        Tedesco'nun Gaziantep 11'i
        Tedesco'nun Gaziantep 11'i
        Topkapı Sarayı'nın gizli geçidi: Kedi kapısı
        Topkapı Sarayı'nın gizli geçidi: Kedi kapısı
        Bokele'nin kırmızı kartı doğru mu?
        Bokele'nin kırmızı kartı doğru mu?
        Karadağ Türk vatandaşlarına vizesiz geçişi askıya almayı planlıyor
        Karadağ Türk vatandaşlarına vizesiz geçişi askıya almayı planlıyor
        "Bana göz kırptı"
        "Bana göz kırptı"
        Bisikletiyle ölüme uçmuştu! Bilirkişi: Fren sisteminde işlem yapılmış!
        Bisikletiyle ölüme uçmuştu! Bilirkişi: Fren sisteminde işlem yapılmış!
        Sizi de seyahat kaşıntısı tutuyor mu?
        Sizi de seyahat kaşıntısı tutuyor mu?
        Yakılmış ceset anahtardan tespit edildi!
        Yakılmış ceset anahtardan tespit edildi!
        Sayıları sadece 358 bin
        Sayıları sadece 358 bin
        "Yanlış anlayanlar var"
        "Yanlış anlayanlar var"
        27 Ekim - 2 Kasım haftası burç yorumlarınız
        27 Ekim - 2 Kasım haftası burç yorumlarınız

        Benzer Haberler

        Trabzon'a gelecek ziyaretçiler için cep rehberi hazırlandı
        Trabzon'a gelecek ziyaretçiler için cep rehberi hazırlandı
        Dijital Birlik Platformu, Trabzon'da "Robotik Kodlama Sınıfı" açtı
        Dijital Birlik Platformu, Trabzon'da "Robotik Kodlama Sınıfı" açtı
        KTÜ'de renkli şölen; üniversiteliler, 3 ton hamsi tüketti
        KTÜ'de renkli şölen; üniversiteliler, 3 ton hamsi tüketti
        TFF Başkanı Hacıosmanoğlu'nun hakemlerle ilgili bahis açıklaması
        TFF Başkanı Hacıosmanoğlu'nun hakemlerle ilgili bahis açıklaması
        Akçaabat'da düzenlenen kurslar ilgi görüyor
        Akçaabat'da düzenlenen kurslar ilgi görüyor
        Trabzonspor, Fatih Tekke ile ilk büyük galibiyet peşinde
        Trabzonspor, Fatih Tekke ile ilk büyük galibiyet peşinde