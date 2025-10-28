Trabzon'da Çağlayan Mahallesi Kentsel Dönüşüm Projesi'nin temeli atıldı

Trabzon'un Çağlayan Mahallesi'nde uygulanacak kentsel dönüşüm projesinin temeli törenle atıldı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek, iki etaptan oluşan Çağlayan Mahallesi Kentsel Dönüşüm Projesi'nin temel atma töreninde, Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde meydana gelen depremden etkilenen vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti.

Zeybek, kentsel dönüşümdeki temel yaklaşımlarının, yapıları bütün afet risklerine karşı güvenli hale getirerek dirençli şehirler kurmak olduğunu ifade etti.

Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya'nın daha modern, güvenli ve daha yaşanabilir bir Çağlayan için ekip arkadaşlarıyla yola çıktığını dile getiren Zeybek, "Çünkü biliyoruz ki dirençli kentler kurmak bir tercih değil, zorunluluktur. CHP olarak Türkiye'nin dört bir yanında halkın can güvenliğini önceleyen, yaşam kalitesini yükselten projeleri hayata geçiriyoruz." dedi.

Belediye Başkanı Ahmet Kaya ise Çağlayan'ın yapı stokunun eski olduğunu belirterek, "Şehrimizdeki eski yapı stoklarını yenilememiz ve dirençli kentler oluşturmamız lazım." diye konuştu.