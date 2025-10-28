Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Trabzon Haberleri

        Trabzon'da Çağlayan Mahallesi Kentsel Dönüşüm Projesi'nin temeli atıldı

        Trabzon'un Çağlayan Mahallesi'nde uygulanacak kentsel dönüşüm projesinin temeli törenle atıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.10.2025 - 15:36 Güncelleme: 28.10.2025 - 15:36
        ABONE OL
        ABONE OL
        Trabzon'da Çağlayan Mahallesi Kentsel Dönüşüm Projesi'nin temeli atıldı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Trabzon'un Çağlayan Mahallesi'nde uygulanacak kentsel dönüşüm projesinin temeli törenle atıldı.

        CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek, iki etaptan oluşan Çağlayan Mahallesi Kentsel Dönüşüm Projesi'nin temel atma töreninde, Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde meydana gelen depremden etkilenen vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti.

        Zeybek, kentsel dönüşümdeki temel yaklaşımlarının, yapıları bütün afet risklerine karşı güvenli hale getirerek dirençli şehirler kurmak olduğunu ifade etti.

        Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya'nın daha modern, güvenli ve daha yaşanabilir bir Çağlayan için ekip arkadaşlarıyla yola çıktığını dile getiren Zeybek, "Çünkü biliyoruz ki dirençli kentler kurmak bir tercih değil, zorunluluktur. CHP olarak Türkiye'nin dört bir yanında halkın can güvenliğini önceleyen, yaşam kalitesini yükselten projeleri hayata geçiriyoruz." dedi.

        Belediye Başkanı Ahmet Kaya ise Çağlayan'ın yapı stokunun eski olduğunu belirterek, "Şehrimizdeki eski yapı stoklarını yenilememiz ve dirençli kentler oluşturmamız lazım." diye konuştu.

        Konuşmaların ardından dua edildi, Çağlayan Mahallesi Kentsel Dönüşüm Projesi'nin 1. etap 1. kısmında 5 blok üzerine inşa edilecek 186 konut ve 22 dükkanın temeli atıldı.

        Toplam 12 blok, 418 daire ve 44 dükkandan oluşan 1. etap çalışmaları dolayısıyla, 14 blok ve 66 bağımsız bölümü içeren riskli yapıların yıkımı bir süre önce gerçekleştirilmişti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Silah doğrultan adamı bıçakla öldürdü! Kanlı düello kamerada!
        Silah doğrultan adamı bıçakla öldürdü! Kanlı düello kamerada!
        Sosyal konut projesinde illere göre dağılım belli oldu
        Sosyal konut projesinde illere göre dağılım belli oldu
        Başsavcılık Ahmet Minguzzi davasında 2 tahliye için istinafa gitti
        Başsavcılık Ahmet Minguzzi davasında 2 tahliye için istinafa gitti
        Bahis soruşturmasında yeni gelişme!
        Bahis soruşturmasında yeni gelişme!
        Bahis skandalı Avrupa'da yankılandı!
        Bahis skandalı Avrupa'da yankılandı!
        2 kardeşin ölümüne neden olan alkollü sürücüden 'selektör' savunması!
        2 kardeşin ölümüne neden olan alkollü sürücüden 'selektör' savunması!
        Türk futbolunda bahisçi hakemler skandalı: Şimdi ne olacak?
        Türk futbolunda bahisçi hakemler skandalı: Şimdi ne olacak?
        Bill Gates 'iklim kıyameti senaryosunu' değiştirdi
        Bill Gates 'iklim kıyameti senaryosunu' değiştirdi
        15 yaşa kadar düştü! Türk Dermatoloji Derneği'nden botoks uyarısı!
        15 yaşa kadar düştü! Türk Dermatoloji Derneği'nden botoks uyarısı!
        Dünyada en çok savaş uçağı bulunan ülkeler
        Dünyada en çok savaş uçağı bulunan ülkeler
        Altay çağı
        Altay çağı
        Mağarada yakılan Gülizar'ın cinayet şüphelisi konuştu!
        Mağarada yakılan Gülizar'ın cinayet şüphelisi konuştu!
        Türkiye-İngiltere Eurofighter imzalarını attı
        Türkiye-İngiltere Eurofighter imzalarını attı
        Ördek avında kazara oğlunu vurdu!
        Ördek avında kazara oğlunu vurdu!
        Türkiye İş Bankası yapay zeka atılımı
        Türkiye İş Bankası yapay zeka atılımı
        Sındırgı'dan yeni kareler!
        Sındırgı'dan yeni kareler!
        Fenerbahçe'de prim sevinci!
        Fenerbahçe'de prim sevinci!
        Arizona'yı andırıyor... Kars'ta havadan görüntülendi
        Arizona'yı andırıyor... Kars'ta havadan görüntülendi
        Kendi aralarında 3'e ayrıldılar
        Kendi aralarında 3'e ayrıldılar

        Benzer Haberler

        Trabzon'da üreticilere ücretsiz 5 bin 300 meyve fidanı dağıtıldı
        Trabzon'da üreticilere ücretsiz 5 bin 300 meyve fidanı dağıtıldı
        Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Genç, Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı
        Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Genç, Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı
        Trabzon Boztepe'de "Kule 61 Projesi" hayata geçirilecek
        Trabzon Boztepe'de "Kule 61 Projesi" hayata geçirilecek
        Trabzonspor'un genç yıldızları haftaya damga vurdu
        Trabzonspor'un genç yıldızları haftaya damga vurdu
        Trabzon Valisi Yıldırım'dan Cumhuriyet Bayramı mesajı
        Trabzon Valisi Yıldırım'dan Cumhuriyet Bayramı mesajı
        Onana: Buradaki kalite gerçekten yüksek, beklediğimden de iyi
        Onana: Buradaki kalite gerçekten yüksek, beklediğimden de iyi