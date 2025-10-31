Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Trabzon Haberleri

        Trabzonspor kafilesi, İstanbul'a gitti

        Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında yarın deplasmanda Galatasaray ile yapacağı maç için İstanbul'a gitti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.10.2025 - 16:17 Güncelleme: 31.10.2025 - 16:17
        ABONE OL
        ABONE OL
        Trabzonspor kafilesi, İstanbul'a gitti
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında yarın deplasmanda Galatasaray ile yapacağı maç için İstanbul'a gitti.

        Bordo-mavililer, maçın hazırlıklarını Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde yaptığı antrenmanla tamamladı.

        Trabzon Havalimanı'ndan özel uçakla İstanbul'a hareket eden bordo-mavili kafilede şu futbolcular yer alıyor:

        Andre Onana, ⁠Onuralp Çevikkan, Ahmet Doğan Yıldırım, ⁠Wagner Pina, ⁠Arif Boşluk,⁠ ⁠Mustafa Eskihellaç, ⁠Stefan Savic, ⁠Serdar Saatçı, ⁠Arseniy Batagov, ⁠Rayyan Baniya, ⁠Christ Inao Oulai, ⁠Tim Jabol Folcarelli, Okay Yokuşlu, Ozan Tufan, ⁠Benjamin Bouchouari, ⁠Oleksandr Zubkov, Edin Vişça, Ernest Muçi, ⁠Cihan Çanak, ⁠Kazeem Olaigbe, ⁠Felipe Augusto, ⁠Paul Onuachu, ⁠Danylo Sikan

        RAMS Park'ta yarın saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı hakem Cihan Aydın yönetecek.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        PFDK, 'bahisçi' hakemlerin cezalarını açıkladı!
        PFDK, 'bahisçi' hakemlerin cezalarını açıkladı!
        Kartalkaya davasında karar!
        Kartalkaya davasında karar!
        ABD vizelerinde bekleme süresi kısaldı
        ABD vizelerinde bekleme süresi kısaldı
        İETT otobüsünde bıçaklı saldırı! Can kaybı var!
        İETT otobüsünde bıçaklı saldırı! Can kaybı var!
        Sıcaklıklar yüksek, yağış beklenmiyor!
        Sıcaklıklar yüksek, yağış beklenmiyor!
        "Uçlarda gezen bir adamı oynamak kolay değil"
        "Uçlarda gezen bir adamı oynamak kolay değil"
        Restoranda savcıyı katletmişti... İstenen ceza belli oldu!
        Restoranda savcıyı katletmişti... İstenen ceza belli oldu!
        4 çocuk annesini vahşice öldürdü!
        4 çocuk annesini vahşice öldürdü!
        Bit pazarı olarak kullanılıyordu! Altından tarih çıktı
        Bit pazarı olarak kullanılıyordu! Altından tarih çıktı
        Aslantepe'de dev randevu!
        Aslantepe'de dev randevu!
        Dev maçın kader adamları!
        Dev maçın kader adamları!
        Alışveriş turizmi yükselişte, iş için giden düşüşte
        Alışveriş turizmi yükselişte, iş için giden düşüşte
        Kahire'de 1 milyar dolarlık dev müze, 20 yılın ardından açılıyor
        Kahire'de 1 milyar dolarlık dev müze, 20 yılın ardından açılıyor
        Yabancılarla kazanamıyor!
        Yabancılarla kazanamıyor!
        Oğluna elektronik kelepçe taktırdı
        Oğluna elektronik kelepçe taktırdı
        Dünya devlerinde işten çıkartma furyası
        Dünya devlerinde işten çıkartma furyası
        Uçmaktan yorulup ilişkiyi bitirdi
        Uçmaktan yorulup ilişkiyi bitirdi
        Elektrik faturalarında yeni dönem
        Elektrik faturalarında yeni dönem
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası

        Benzer Haberler

        Trabzonspor'un Galatasaray maçında gol güvenceleri Onuachu ve Augusto
        Trabzonspor'un Galatasaray maçında gol güvenceleri Onuachu ve Augusto
        Trabzonspor ile Galatasaray 105'inci randevuda
        Trabzonspor ile Galatasaray 105'inci randevuda
        3'lü kıskaçtaki fındıkta kuraklığa karşı 'sulama sistemi' önerisi
        3'lü kıskaçtaki fındıkta kuraklığa karşı 'sulama sistemi' önerisi
        Trabzonspor, Galatasaray deplasmanında
        Trabzonspor, Galatasaray deplasmanında
        Özbekistan'ın Ankara Büyükelçisi Haydarov, Trabzon'da ziyaretlerde bulundu
        Özbekistan'ın Ankara Büyükelçisi Haydarov, Trabzon'da ziyaretlerde bulundu
        Doğu Karadeniz'in 9 aylık bal ihracatı 1,7 milyon doları aştı
        Doğu Karadeniz'in 9 aylık bal ihracatı 1,7 milyon doları aştı