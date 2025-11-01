Trabzon'da çıkan yangın söndürüldü
Trabzon'un Ortahisar ilçesinde atık lastiklerin bulunduğu bölgede çıkan yangın söndürüldü.
Dereboyu Mahallesi'nde çok sayıda lastiğin bulunduğu bölgede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Yangın ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.
