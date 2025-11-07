KTÜ akademisyenleri uluslararası organizasyonda 8 altın madalya kazandı

Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) akademisyenleri Prof. Dr. Ahmet Can Altunışık ve Dr. Öğr. Üyesi Fatih Yesevi Okur'un, "Innovation Week IWA 2025" etkinliğinde 8 altın madalya kazandığı bildirildi.

Rektörlükten yapılan yazılı açıklamada, çevrim içi düzenlenen etkinlikte, akademisyenlerin "Deep Learning Based Anomaly Detection System for Vibration-Based Structural Health Monitoring (Titreşime Dayalı Yapısal Sağlık İzleme İçin Derin Öğrenme Tabanlı Anomali Tespit Sistemi)" başlıklı buluşlarıyla 8 altın madalya elde ettiği belirtildi.

Açıklamada, akademisyenlerin "Bilimsel Büyük Ödül (Scientific Grand Prize)" ile "Master of Innovation (İnovasyon Ustası)" ünvanı da kazandığı kaydedildi.

Etkinliğin, dünya genelinden yüzlerce yenilikçi projenin yarıştığı, prestijli bir etkinlik olarak bilindiğine işaret edilen açıklamada, "KTÜ'lü akademisyenlerin buluşu, jüri tarafından yapılan çok aşamalı değerlendirmeler sonucunda, yapısal sağlık izleme alanında yapay zeka ve derin öğrenmeyi birleştiren yenilikçi bir sistemle öne çıktı." ifadelerine yer verildi.