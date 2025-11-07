Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Trabzon Haberleri

        KTÜ akademisyenleri uluslararası organizasyonda 8 altın madalya kazandı

        Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) akademisyenleri Prof. Dr. Ahmet Can Altunışık ve Dr. Öğr. Üyesi Fatih Yesevi Okur'un, "Innovation Week IWA 2025" etkinliğinde 8 altın madalya kazandığı bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.11.2025 - 21:28 Güncelleme: 07.11.2025 - 21:28
        ABONE OL
        ABONE OL
        KTÜ akademisyenleri uluslararası organizasyonda 8 altın madalya kazandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) akademisyenleri Prof. Dr. Ahmet Can Altunışık ve Dr. Öğr. Üyesi Fatih Yesevi Okur'un, "Innovation Week IWA 2025" etkinliğinde 8 altın madalya kazandığı bildirildi.

        Rektörlükten yapılan yazılı açıklamada, çevrim içi düzenlenen etkinlikte, akademisyenlerin "Deep Learning Based Anomaly Detection System for Vibration-Based Structural Health Monitoring (Titreşime Dayalı Yapısal Sağlık İzleme İçin Derin Öğrenme Tabanlı Anomali Tespit Sistemi)" başlıklı buluşlarıyla 8 altın madalya elde ettiği belirtildi.

        Açıklamada, akademisyenlerin "Bilimsel Büyük Ödül (Scientific Grand Prize)" ile "Master of Innovation (İnovasyon Ustası)" ünvanı da kazandığı kaydedildi.

        Etkinliğin, dünya genelinden yüzlerce yenilikçi projenin yarıştığı, prestijli bir etkinlik olarak bilindiğine işaret edilen açıklamada, "KTÜ'lü akademisyenlerin buluşu, jüri tarafından yapılan çok aşamalı değerlendirmeler sonucunda, yapısal sağlık izleme alanında yapay zeka ve derin öğrenmeyi birleştiren yenilikçi bir sistemle öne çıktı." ifadelerine yer verildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Kurtulmuş'tan Terörsüz Türkiye açıklaması: Bu bir Türkiye modeli
        Kurtulmuş'tan Terörsüz Türkiye açıklaması: Bu bir Türkiye modeli
        "Putin'le görüşmeye devam etmek isterim"
        "Putin'le görüşmeye devam etmek isterim"
        Kiralık katil iddiası! Olay yerinde keşif yapılacak
        Kiralık katil iddiası! Olay yerinde keşif yapılacak
        Bahis soruşturmasında şike izleri!
        Bahis soruşturmasında şike izleri!
        "1 milyon dron tedarik edeceğiz"
        "1 milyon dron tedarik edeceğiz"
        Pazardaki hileye soruşturma!
        Pazardaki hileye soruşturma!
        Güzellik yarışmasında skandal anlar
        Güzellik yarışmasında skandal anlar
        7 Kasım 2025: Bugün ne oldu?
        7 Kasım 2025: Bugün ne oldu?
        Selam vermek istediği arkadaşının kullandığı kamyon çarptı!
        Selam vermek istediği arkadaşının kullandığı kamyon çarptı!
        Q Yatırım Bankasına tefecilik operasyonu
        Q Yatırım Bankasına tefecilik operasyonu
        Gebze'de son durum: 1200 binadan veri toplandı
        Gebze'de son durum: 1200 binadan veri toplandı
        Türkiye ve Ferrero arasındaki 'fındık krizi' hakkında neler biliniyor?
        Türkiye ve Ferrero arasındaki 'fındık krizi' hakkında neler biliniyor?
        A Milli Takım aday kadrosu açıklandı
        A Milli Takım aday kadrosu açıklandı
        İngiltere Şara'ya yaptırımları kaldırdı
        İngiltere Şara'ya yaptırımları kaldırdı
        İşte ülke puanında son durum!
        İşte ülke puanında son durum!
        Rüyalar ve uykuya dair ilginç gerçekler
        Rüyalar ve uykuya dair ilginç gerçekler
        Bahis soruşturmasında yeni dalga: İşte tüm yaşananlar!
        Bahis soruşturmasında yeni dalga: İşte tüm yaşananlar!
        "Nuri Bilge Ceylan'a kızgınım"
        "Nuri Bilge Ceylan'a kızgınım"
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası
        'Yavaş şehir' hareketi nedir? Türkiye’de hangi yerler dahil?
        'Yavaş şehir' hareketi nedir? Türkiye’de hangi yerler dahil?

        Benzer Haberler

        Trabzonspor, Alanyaspor maçının hazırlıklarını tamamladı
        Trabzonspor, Alanyaspor maçının hazırlıklarını tamamladı
        Trabzon'da, Tıbbi Kimlik Bilekliği Farkındalık Eğitimi Programı düzenlendi
        Trabzon'da, Tıbbi Kimlik Bilekliği Farkındalık Eğitimi Programı düzenlendi
        Trabzon'da 95 amatör spor kulübüne malzeme desteği
        Trabzon'da 95 amatör spor kulübüne malzeme desteği
        Of'ta Gazze'ye destek için Hayır Çarşısı açıldı
        Of'ta Gazze'ye destek için Hayır Çarşısı açıldı
        Of'ta, Organ Bağışı Haftası etkinliği düzenlendi
        Of'ta, Organ Bağışı Haftası etkinliği düzenlendi
        Trabzonspor'da Batagov ile Serdar Saatçı'nın sağlık durumuna ilişkin açıkla...
        Trabzonspor'da Batagov ile Serdar Saatçı'nın sağlık durumuna ilişkin açıkla...