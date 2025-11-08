Ordu'daki taş ocağı şantiyesindeki göçüğe ilişkin ön inceleme raporu yayımlandı

Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Heyelan Uygulama ve Araştırma Merkezi, 6 Kasım'da Ordu'nun Fatsa-Çatalpınar kara yolundaki bir taş ocağı şantiyesinde meydana gelen göçükle ilgili ön inceleme raporu yayımladı.

KTÜ Kurumsal İletişim Koordinatörlüğünden yapılan yazılı açıklamada, olayın ardından AFAD Başkanlığınca KTÜ Heyelan Uygulama ve Araştırma Merkezinden teknik destek talep edildiği belirtildi.

Talebin alınmasının ardından gerekli hazırlıkların tamamlanarak aynı gün bölgeye intikal edildiği bildirilen açıklamada, "Yapılan saha gözlemlerine göre göçük, öğle saatlerinde gerçekleştirilen bir patlatma işleminden birkaç saat sonra düzlemsel kayma türünde bir kütle hareketi sonucu meydana gelmiştir. Kayan malzeme, ocak tabanında bulunan bir iş makinesi ve bir kamyonun göçük altında kalmasına neden olmuştur." bilgisine yer verildi.

Sahada gerçekleştirilen incelemelerde ocakta işletilen kaya kütlesinin kırmızı renkli kireçtaşı ve marnlardan oluştuğuna işaret edilerek, bu kayaçlarda yer alan süreksizliklerin yamaç dışına eğimli olduğu ve bu durumun stabilite açısından önemli risk oluşturduğu anlatıldı.