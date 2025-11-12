Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Trabzon Haberleri

        KTÜ Rektörü Prof. Dr. Çuvalcı öğrencilerle bir araya geldi

        Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Çuvalcı, üniversite öğrencileriyle bir araya geldi.

        12.11.2025 - 17:39
        KTÜ Rektörü Prof. Dr. Çuvalcı öğrencilerle bir araya geldi
        Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Çuvalcı, üniversite öğrencileriyle bir araya geldi.

        Rektörlükten yapılan açıklamaya göre, Rektör Prof. Dr. Çuvalcı, "Rektör Bölümüyle Buluşuyor" etkinlikleri kapsamında ziyaret ettiği Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü öğrencileriyle söyleşi etkinliği gerçekleştirdi.

        Öğrencilik yıllarının kıymetinin bilinmesi gerektiğini belirten Çuvalcı, yabancı dil bilmenin önemine dikkati çekti.

        Öğrencilere tavsiyelerde bulunan Çuvalcı, "Kafede otururken bile bilim ve proje konuşun. Girişimci olun, üretin. Teori önemlidir ama pratik daha değerlidir." ifadesini kullandı.

        Bölüm Başkanı Prof. Dr. Aykut Çanakçı ise hedeflerinin büyük olduğuna değinerek, rektörlük ve dekanlığın verdiği desteklere değindi.

        Çanakçı, her öğrencinin proje üretmesini gerektiğine dikkati çekti.

        Dekan Prof. Dr. Temel Varol, akademisyenler ile öğrencilerin katıldığı söyleşide Çuvalcı'ya plaket ve teşekkür belgesi sundu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

