        Haberler Yerel Haberler Trabzon Haberleri

        Trabzon'da "beyin konseptli" bilim tırı öğrencilerin ziyaretine açıldı

        Trabzon'da, Ahbap ve Of Folklor Derneği işbirliğinde "beyin konseptli" bilim tırı öğrencilerin ziyaretine açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.11.2025 - 13:34 Güncelleme: 18.11.2025 - 13:34
        Trabzon'da "beyin konseptli" bilim tırı öğrencilerin ziyaretine açıldı
        Trabzon'da, Ahbap ve Of Folklor Derneği işbirliğinde "beyin konseptli" bilim tırı öğrencilerin ziyaretine açıldı.

        Of Kaymakamı Eşref Akça, Hastane Caddesi'nde yaklaşık iki ay ilk ve ortaöğretim öğrencilerine hizmet vermeyi amaçlayan tırın faaliyetleri hakkında yetkililerden bilgi aldı.

        Öğrencilerle bir süre sohbet eden Akça, gazetecilere yaptığı açıklamada, tır sayesinde öğrencilerin eğlenirken öğreneceklerini ve hayal güçlerini geliştireceklerini söyledi.

        Çocukların her birinin geleceğin bilim insanı adayı olduğuna işaret eden Akça, "Çocuklarımızın bundan en iyi şekilde istifade edeceklerini düşünüyorum. Onlara keyifli, öğrenirken eğlenecekleri etkinlikler diliyorum. Bu güzel organizasyonda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." dedi.

        Akça, ilçedeki tüm öğrencilerin bilim tırından faydalanması için gerekli organizasyonun yapıldığını anlatarak, "Öğrencilerimizde merak, hayal güçlerini geliştirecek ufak bir dokunuş yapılabilirse biz de bundan mutlu olacağız." diye konuştu.

        Of Belediye Başkanı Salim Salih Sarıalioğlu da bilim ve teknolojiyi yakalayanın her zaman bir adım önde olduğunu vurgulayarak, "Burada çocuklardan biri dahi beyin fırtınası yaparak kendisini değişik bir alanda bilime hazırlayabilirse bizim için büyük bir kazanç olacak." dedi.

        Of Folklor Derneği Genel Koordinatörü İhsan Hacıbektaşoğlu da faaliyete destek veren kurum ve kuruluşların yetkililerine teşekkür etti.

        Tırda görevli öğretmen Nazım Geyikci de "beyin konseptli" bilim tırında sekiz etkinlik alanı bulunduğunu kaydetti.

