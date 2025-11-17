Trabzon'da kaçakçılık operasyonlarında 18 şüpheli yakalandı

Çalışmalarda, 1 kilo 690 gram esrar, 9,6 gram bonzai, 3 sentetik ecza, uyuşturucu kullanımına yarayan düzenek, hassas terazi ve uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 11 bin 200 lira ele geçirildi.

