Trabzon'da kaçakçılık operasyonlarında 18 şüpheli yakalandı
Trabzon'da son bir haftada düzenlenen kaçakçılıkla mücadele uygulamalarında 18 şüpheli hakkında işlem yapıldı.
İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğü Motosikletli Polis Timleri, Ekipler Amirliği ile Ortahisar, Sürmene, Araklı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, narkotik suçlarla mücadele kapsamında çalışma yapıldı.
Çalışmalarda, 1 kilo 690 gram esrar, 9,6 gram bonzai, 3 sentetik ecza, uyuşturucu kullanımına yarayan düzenek, hassas terazi ve uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 11 bin 200 lira ele geçirildi.
Operasyonlarda gözaltına alınan 18 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.
