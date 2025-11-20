Trabzon'da gıda zehirlenmesi şüphesiyle 6 öğrenci tedavi altına alındı
Trabzon'un Ortahisar ilçesinde 6 öğrenci, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.
Alınan bilgiye göre, ilçedeki bir ortaokulda 6 öğrenci okulda yemek yedikten bir süre sonra rahatsızlandı.
Karın ağrısı ve mide bulantısı rahatsızlıkları yaşayan öğrenciler, kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.
Gıda zehirlenmesi şüphesiyle müşahede altına alınan öğrencilerin tedavisi sürüyor.
