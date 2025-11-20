Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Trabzon Haberleri

        Trabzon'da gıda zehirlenmesi şüphesiyle 6 öğrenci tedavi altına alındı

        Trabzon'un Ortahisar ilçesinde 6 öğrenci, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.11.2025 - 15:50 Güncelleme: 20.11.2025 - 15:50
        ABONE OL
        ABONE OL
        Trabzon'da gıda zehirlenmesi şüphesiyle 6 öğrenci tedavi altına alındı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Trabzon'un Ortahisar ilçesinde 6 öğrenci, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.

        Alınan bilgiye göre, ilçedeki bir ortaokulda 6 öğrenci okulda yemek yedikten bir süre sonra rahatsızlandı.

        Karın ağrısı ve mide bulantısı rahatsızlıkları yaşayan öğrenciler, kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

        Gıda zehirlenmesi şüphesiyle müşahede altına alınan öğrencilerin tedavisi sürüyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Milli Takım'ın play-off'taki rakibi Romanya!
        Milli Takım'ın play-off'taki rakibi Romanya!
        Genç kadına yaya geçidinde çarpıp ölümüne neden olmuştu... Sıcak gelişme!
        Genç kadına yaya geçidinde çarpıp ölümüne neden olmuştu... Sıcak gelişme!
        "Otelde kusmuk kokusu vardı! Kapıyı kilitleyip yemeğe gittim!"
        "Otelde kusmuk kokusu vardı! Kapıyı kilitleyip yemeğe gittim!"
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Zorbay Küçük adına 5 bin liralık işlem hacmi!
        Zorbay Küçük adına 5 bin liralık işlem hacmi!
        Bahis soruşturmasında 3. Lig'den 637 futbolcuya ceza!
        Bahis soruşturmasında 3. Lig'den 637 futbolcuya ceza!
        "Futbolun temizlenmesini istiyoruz"
        "Futbolun temizlenmesini istiyoruz"
        Mutfakta kimyasal tehlike uyarısı!
        Mutfakta kimyasal tehlike uyarısı!
        3 milyar dolarlık bulut yatırımı
        3 milyar dolarlık bulut yatırımı
        "Özgür Özel'in partiyi temizlemesi esas işi olmalı"
        "Özgür Özel'in partiyi temizlemesi esas işi olmalı"
        Boşanma aşamasında ihanet iddiası... Otel kan gölüne döndü!
        Boşanma aşamasında ihanet iddiası... Otel kan gölüne döndü!
        Kerem Aktürkoğlu'na dava
        Kerem Aktürkoğlu'na dava
        İşte otelde kilitli kalınan o anlar!
        İşte otelde kilitli kalınan o anlar!
        Osimhen'in hedefi derbi: Oynamak istiyorum
        Osimhen'in hedefi derbi: Oynamak istiyorum
        400 dolar olan 5 dilim elma viral oldu!
        400 dolar olan 5 dilim elma viral oldu!
        "Babamla birlikte aynı evde yaşıyor"
        "Babamla birlikte aynı evde yaşıyor"
        Papağanlar insanlar gibi konuşmayı nasıl başarıyor?
        Papağanlar insanlar gibi konuşmayı nasıl başarıyor?
        Pay repo risk yaratır mı?
        Pay repo risk yaratır mı?
        Epstein'in kardeşinden Trump iddiası: "Çok iyi arkadaşlardı"
        Epstein'in kardeşinden Trump iddiası: "Çok iyi arkadaşlardı"
        Paradigma değişikliği yaşanıyor
        Paradigma değişikliği yaşanıyor

        Benzer Haberler

        Trabzon'da "Uluslararası Suça Sürüklenen Çocuklar, Sorunlar ve Çözüm Öneril...
        Trabzon'da "Uluslararası Suça Sürüklenen Çocuklar, Sorunlar ve Çözüm Öneril...
        Trabzonsporlu futbolcu Okay Yokuşlu'dan şampiyonluk açıklaması:
        Trabzonsporlu futbolcu Okay Yokuşlu'dan şampiyonluk açıklaması:
        Of'ta Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü sergisi açıld...
        Of'ta Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü sergisi açıld...
        Gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırılan 3 kişi taburcu oldu
        Gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırılan 3 kişi taburcu oldu
        Fatih Aksoy: "Gençlerimizin bir çoğu suç işliyor ama suç işlediği bilincind...
        Fatih Aksoy: "Gençlerimizin bir çoğu suç işliyor ama suç işlediği bilincind...
        Trabzon'da "Model Birleşmiş Milletler Simülasyonu" organizasyonu başladı
        Trabzon'da "Model Birleşmiş Milletler Simülasyonu" organizasyonu başladı