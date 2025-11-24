Trabzon Üniversitesi'nde 24 Kasım Öğretmenler Günü programı düzenlendi

Trabzon'da, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla Trabzon Üniversitesi Fatih Eğitim Fakültesinde program gerçekleştirildi.

Rektör Prof. Dr. Emin Aşıkkutlu, Mahmut Goloğlu Kültür Merkezi'nde düzenlenen programda, Başöğretmen Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve hayatını kaybeden öğretmenlere Allah'tan rahmet diledi.

Aşıkkutlu, öğretmenlerin insanı inşa ettiğini, insanın da toplumu oluşturduğunu belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Dolayısıyla toplumu inşa eden baş aktörler öğretmenlerimizdir. Öğretmenler sadece toplumu inşa etmekle kalmazlar aynı zamanda ihya ederler yani onlara can katarlar. Öğretmen sadece bildiğini öğrencilerine öğreten, onlara bilgi yüklemesi yapan kişi değildir. Bununla birlikle öğretmen, onlara hayatı öğreten bilgiyle birlikte erdemi aşılayan en değerli varlıklarımızdır. Eğer öğretmenlerimizi iyi yetiştirebilirsek o öğretmenlerimiz öğrencilerini iyi yetiştirecekler ve erdemli öğretmenlerin eğitiminde erdemli toplumlar meydana gelecektir."

Fatih Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İsmail Hakkı Demircioğlu da Başöğretmen Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün eğitim ve öğretime verdiği öneme değindi.