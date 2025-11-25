Trabzon'da "Hasta Okulu" programı düzenlendi

Trabzon'da Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) ve Türk Radyasyon Onkolojisi Derneğince hasta ve hasta yakınlarına kanser farkındalığı için "Hasta Okulu" programı organize edildi.

Rektör Prof. Dr. Hamdullah Çuvalcı, KTÜ Tıp Fakültesi Aydın İnal Amfisindeki programda, kanser farkındalığının önemine değinerek, kız kardeşini de kanserden kaybettiğini söyledi.

Tedavi sürecinde bilimsel ve teknik verilerin önemine değinen Çuvalcı, hastaların tedavi sürecinde tıp uygulamaları dışındaki tavsiyelerin kullanılmaması gerektiğinin altını çizdi.

Trabzon'a onkoloji hastanesi kazandırma hedefleri olduğuna değinen Çuvalcı, "Tedaviyi alanlar bir süre kendine gelemiyor. Hastanede, doktor kontrolünde bir süre yatırsak, dengeli beslenme yaptırsak çok daha güzel olur. Bu süreci daha çağdaş ortamda gerçekleştirmeyi amaçlıyoruz. Bu en büyük hayalim, inşallah temelini atarız." dedi.

Hasta okulu programının önemini anlatan Çuvalcı, bu modelin her yerde uygulanması gerektiğini kaydetti.

İl Sağlık Müdürü Mehmet Topsakal da sağlık okuryazarlığına dikkati çekerek, eğitimlerin oldukça faydalı olduğunu değindi.