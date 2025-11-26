Trabzon'da "Hem Haklarımı Hem de Çikolata Yapmayı Öğreniyorum" etkinliği yapıldı

Trabzon'da "Hem Haklarımı Hem de Çikolata Yapmayı Öğreniyorum" etkinliği gerçekleştirildi.

Trabzon Ticaret ve Sanayi Odasından (TTSO) yapılan açıklamaya göre, TTSO ve Trabzon Avrupa Birliği Bilgi Merkezince, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü kapsamında Trabzon Barosu ve Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğinde çikolata atölyesi etkinliği düzenlendi.

Atölyede, yaklaşık 100 katılımcıya hem çikolata üretiminin incelikleri hem de girişimciliğin kadınların güçlenmesindeki rolü anlatıldı.

TTSO AB Bilgi Merkezi Koordinatörü Yakup Karbuz, kadınların hak farkındalığı ve ekonomik bağımsızlığına dikkati çekerek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Biz de Trabzon'da bu yaklaşımı yerelde karşılık bulan somut çalışmalarla destekliyoruz. Gençlerimize hem kendi yaşamlarında söz sahibi olabilecekleri özgüveni hem de üretimin ve girişimciliğin dönüştürücü gücünü aktaracak projeler üretmeye devam edeceğiz."

Ortahisar Milli Eğitim Müdürü Cemil Karakaş ve Borsa İstanbul Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Avniye Çelebi'nin de görüşlerine yer verilen açıklamada, eğitmen Fatma Çavuş ve ekibince katılımcılara çikolatanın temel teknikleri ve üretim süreçleri aktarıldı.