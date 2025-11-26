Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Trabzon Haberleri

        Of'ta vefat eden öğretmenler için hatmi şerif okundu

        Trabzon'un Of ilçesinde, hayatını kaybeden öğretmenler için hatmi şerif okundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.11.2025 - 10:01 Güncelleme: 26.11.2025 - 10:01
        Of'ta vefat eden öğretmenler için hatmi şerif okundu
        Trabzon'un Of ilçesinde, hayatını kaybeden öğretmenler için hatmi şerif okundu.

        İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce Öğretmenler Günü dolayısıyla Of Çarşıbaşı Büyük Camisi'nde program düzenlendi.

        Programda, hafızlık eğitimi alan öğrenciler hatmi şerif okudu, dua edildi.

        İlçe Milli Eğitim Müdürü İdris Kabahasanoğlu, ülkenin ve insanlığın geleceği için gece gündüz fedakarca çalışıp rahmetli olan öğretmenleri unutmadıklarını belirtti.

