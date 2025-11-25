Of Milli Eğitim Müdürü Kabahasanoğlu'ndan vefat eden öğrenci için taziye mesajı
Of Milli Eğitim Müdürü İdris Kabahasanoğlu, dün okulda rahatsızlanarak tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren öğrenci için taziye mesajı yayımladı.
Kabahasanoğlu, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün internet sitesinden paylaştığı mesajda, Pınaraltı Ortaokulu 8/A sınıfı öğrencisi Baran Yazgan'ın ölümünün herkesi derinden üzdüğünü belirtti.
Kabahasanoğlu, "Yavrumuza Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve eğitim camiamıza sabırlar diliyorum. Başımız sağ olsun." ifadelerine yer verdi.
