        Trabzon Haberleri

        Of Milli Eğitim Müdürü Kabahasanoğlu'ndan vefat eden öğrenci için taziye mesajı

        Of Milli Eğitim Müdürü İdris Kabahasanoğlu, dün okulda rahatsızlanarak tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren öğrenci için taziye mesajı yayımladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.11.2025 - 18:40 Güncelleme: 25.11.2025 - 18:40
        Of Milli Eğitim Müdürü Kabahasanoğlu'ndan vefat eden öğrenci için taziye mesajı
        Of Milli Eğitim Müdürü İdris Kabahasanoğlu, dün okulda rahatsızlanarak tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren öğrenci için taziye mesajı yayımladı.

        Kabahasanoğlu, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün internet sitesinden paylaştığı mesajda, Pınaraltı Ortaokulu 8/A sınıfı öğrencisi Baran Yazgan'ın ölümünün herkesi derinden üzdüğünü belirtti.

        Kabahasanoğlu, "Yavrumuza Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve eğitim camiamıza sabırlar diliyorum. Başımız sağ olsun." ifadelerine yer verdi.

