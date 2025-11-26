Habertürk
        Trabzon'da piyano resitali gerçekleştirildi

        Trabzon'da piyano resitali gerçekleştirildi

        Trabzon Büyükşehir Belediyesi'nin kültür ve sanat etkinlikleri kapsamında piyano resitali gerçekleştirdi.

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.11.2025 - 12:12 Güncelleme: 26.11.2025 - 12:12
        Trabzon'da piyano resitali gerçekleştirildi
        Trabzon Büyükşehir Belediyesi'nin kültür ve sanat etkinlikleri kapsamında piyano resitali gerçekleştirdi.

        Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Hamamizade İhsan Bey Kültür Merkezi'nde düzenlenen programda, piyano eğitmeni Burcu Kalkanoğlu'nun öğrencileri Özkan Ali Aydın ve Burak Koç sahne aldı.

        Etkinlikte, klasik ve romantik dönem eserleri sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

