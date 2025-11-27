Trabzon Devlet Tiyatrosu "Sessizlik! Kayıttayız" oyununu sanatseverlerin beğenisine sunacak

Trabzon Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosunca Hamamizade İhsan Bey Kültür Merkezi'nde bu akşam 20.00'de "Muhacirlik", yarın akşam ise "Guernica'yı Anımsamak" adlı oyun sahnelenecek.

Dekoru Emre Satı, kostümleri Özge Şenol, müziği Yusuf Yalçın, koreografisi Ayşe Taşyar, ışık tasarımı Nihat Bahar ve görsel tasarımı Umut Hür Yaşar'a ait oyunda, Elvan Çanakoğlu, Hazar Altıntaş, Selin Poyraz, Ahmet Uzuner, Oğuzhan Asak, Muhammet Aymaz, Gülendam Rümeysa Altıntaş ve Sıla Ömeroğlu'nun da aralarında bulunduğu oyuncular rol alıyor.

TDT, "Alice Harikalar Diyarında" adlı çocuk oyununu da sahnelemeye devam edecek.

Oyun yarın 20.00'de, 29 Kasım Cumartesi ise 15.00 ve 20.00'de aynı sahnede seyircinin beğenisine sunulacak.

Elvan Çanakoğlu, Selin Karayağız, Güliz Oktar Altay, Ceyhun Gen, Volkan Satır, Ogün Kılıç, Saliha Karahasan, Gülşah Canbakal, Dilan Serinyel, Yasemin Nalçacıoğlu, Burhan Kurt, Bedirhan Arpacı ve Hazar Altıntaş'ın rol aldığı oyunun dekorunu Gözde Yavuz, kostümlerini ise Ebru Gürbüzlü tasarladı.

Trabzon Devlet Tiyatrosu (TDT), "Sessizlik! Kayıttayız" adlı oyunun prömiyerini bu akşam yapacak.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.