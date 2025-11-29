Trabzonspor-Konyaspor maçının ardından

Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında konuk ettiği TÜMOSAN Konyaspor'u 3-1 yenen Trabzonspor'un orta saha oyuncusu Benjamin Bouchouari, önemli bir yenilmezlik serisi yakaladıklarını söyledi.

Maçın ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan orta saha oyuncusu, galibiyetten duyduğu mutluluğu dile getirerek, "Öncelikle çok mutlu olduğumu söyleyerek sözlerime başlamak istiyorum. Bugün kazandık, 3 puan bizim için gerçekten çok önemliydi. Bu galibiyetle beraber ligde üst sıralardaki yerimizi koruduk ve takibimizi devam ettirdik. Hedefimiz de bu şekildeydi. Kişisel olarak şunu söylemek istiyorum, uzun zaman sonra ilk 11 olarak çıktığım ilk maçtı. 7 aylık bir uzak kalmadan sonra bu gayet iyi bir şeydi benim açımdan." ifadesini kullandı.

Takım arkadaşları ve teknik direktör Fatih Tekke'yle olan ilişkisini değerlendirmesi istenen Faslı oyuncu, şunları kaydetti:

"İlişki açısından bakacak olursak bunun gayet iyi olduğunu söyleyebilirim. Hocamızın bizden istediği çok net. Beklentileri çok net ve benim açımdan bakarsak da çok fazla kendimi gösterme şansım olmamıştı. Bu açıdan ilk 11'de kendimi gösterme şansı elde ettim, onun beklentilerini öğrendikten sonra. Şunu da söyleyebilirim aynı zamanda birbirimizi tanıyabilme şansı bulduk. Ben onları tanıdım, onlar beni tanıdı. Birbirimizin neler yapabileceğini öğrenmiş olduk."