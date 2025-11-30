Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Trabzon Haberleri

        Trabzon'da kestiği ağaç üzerine devrilen kişi hayatını kaybetti

        Trabzon'un Vakfıkebir ilçesinde kestiği ağacın altında kalan kişi öldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.11.2025 - 14:13 Güncelleme: 30.11.2025 - 14:13
        ABONE OL
        ABONE OL
        Trabzon'da kestiği ağaç üzerine devrilen kişi hayatını kaybetti
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Trabzon'un Vakfıkebir ilçesinde kestiği ağacın altında kalan kişi öldü.

        Taşlıyatak Yaylası mevkisinde Tahsin A'nın (45) kestiği ağaç, üzerine devrildi.

        İhbar üzerine olay yerine jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

        Hayatını kaybettiği belirlenen Tahsin A'nın cenazesi, incelemenin ardından hastane morguna kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Çocuğa korkunç şiddet!
        Çocuğa korkunç şiddet!
        Siber suç operasyonu! 346 gözaltı!
        Siber suç operasyonu! 346 gözaltı!
        Netanyahu af talebinde bulundu
        Netanyahu af talebinde bulundu
        "Oldukça zordu ama şimdi iyi bir takımız"
        "Oldukça zordu ama şimdi iyi bir takımız"
        Hong Kong'daki yangında can kaybı artıyor!
        Hong Kong'daki yangında can kaybı artıyor!
        Araç göle uçtu! 2 kişinin cansız bedenine ulaşıldı!
        Araç göle uçtu! 2 kişinin cansız bedenine ulaşıldı!
        Dev derbinin kaderi kalecilerin ellerinde!
        Dev derbinin kaderi kalecilerin ellerinde!
        Papa 14. Leo İstanbul'da
        Papa 14. Leo İstanbul'da
        Hikmet öğretmen cinayetinde faillerin HTS oyunu!
        Hikmet öğretmen cinayetinde faillerin HTS oyunu!
        Süper Lig'de dev randevu: İşte kritik notlar!
        Süper Lig'de dev randevu: İşte kritik notlar!
        Hemşehrim memleket neresi?
        Hemşehrim memleket neresi?
        İklim değişikliği sebep oldu! Tropikal kökenli sivrisinekler Türkiye'de!
        İklim değişikliği sebep oldu! Tropikal kökenli sivrisinekler Türkiye'de!
        Beşiktaş'ın Fatih Karagümrük 11'i!
        Beşiktaş'ın Fatih Karagümrük 11'i!
        Trump "yetkisini" vurguladı
        Trump "yetkisini" vurguladı
        Beklenen yağmur! Peş peşe uyarılar!
        Beklenen yağmur! Peş peşe uyarılar!
        Genç asistan doktor feci kazada can verdi!
        Genç asistan doktor feci kazada can verdi!
        Bu alışkanlıklar 'pazartesi sendromu'nu yok ediyor
        Bu alışkanlıklar 'pazartesi sendromu'nu yok ediyor
        Nomofobi çağın yeni krizi mi?
        Nomofobi çağın yeni krizi mi?
        Katil kayınpeder intihar etti
        Katil kayınpeder intihar etti
        Yangında kaybettiklerini listeledi
        Yangında kaybettiklerini listeledi

        Benzer Haberler

        Trabzon'da tavuk satışı yapılan işletmeler denetlendi
        Trabzon'da tavuk satışı yapılan işletmeler denetlendi
        Trabzon'da hamsinin kilogramı 100 liraya yükseldi
        Trabzon'da hamsinin kilogramı 100 liraya yükseldi
        Trabzon'da 11-12 Yaş Ulusal Gelişim Ligi Türkiye Finali sona erdi
        Trabzon'da 11-12 Yaş Ulusal Gelişim Ligi Türkiye Finali sona erdi
        Trabzon'da kentsel dönüşüm çalışmaları devam ediyor
        Trabzon'da kentsel dönüşüm çalışmaları devam ediyor
        Geri dönüş serisini sürdüren Trabzonspor'da zirve inadı
        Geri dönüş serisini sürdüren Trabzonspor'da zirve inadı
        Üç dikiş makinesiyle başladığı tekstil sektöründe dünya pazarına açıldı
        Üç dikiş makinesiyle başladığı tekstil sektöründe dünya pazarına açıldı