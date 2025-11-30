Trabzon'da kestiği ağaç üzerine devrilen kişi hayatını kaybetti
Trabzon'un Vakfıkebir ilçesinde kestiği ağacın altında kalan kişi öldü.
Trabzon'un Vakfıkebir ilçesinde kestiği ağacın altında kalan kişi öldü.
Taşlıyatak Yaylası mevkisinde Tahsin A'nın (45) kestiği ağaç, üzerine devrildi.
İhbar üzerine olay yerine jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Hayatını kaybettiği belirlenen Tahsin A'nın cenazesi, incelemenin ardından hastane morguna kaldırıldı.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.