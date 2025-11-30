Trabzonspor'da İmaj Altyapı Vanspor maçı hazırlıkları başladı

Bordo-mavili takım, yarın bu maçın hazırlıklarına devam edecek.

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Tekke yönetimindeki antrenmanda, dün TÜMOSAN Konyaspor maçında forma giyen oyuncular yenileme çalışması gerçekleştirdi. Diğer oyuncular ise ısınmanın ardından 5'e 2 ve dar alanda oyun çalışması yaptı.

