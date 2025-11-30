Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Trabzon Haberleri

        Hentbol: Ardventure Erkekler Süper Lig

        Ardventure Erkekler Hentbol Süper Lig'in 15. haftasında Nilüfer Belediyespor, deplasmanda Trabzon Büyükşehir Belediyespor'u 37-31 yendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.11.2025 - 17:16 Güncelleme: 30.11.2025 - 17:16
        Hentbol: Ardventure Erkekler Süper Lig
        Ardventure Erkekler Hentbol Süper Lig'in 15. haftasında Nilüfer Belediyespor, deplasmanda Trabzon Büyükşehir Belediyespor'u 37-31 yendi.

        Beşirli Spor Salonu'nda oynanan maçın ilk yarısı, 16-12 Nilüfer Belediyespor'un üstünlüğüyle tamamlandı.

        Bursa temsilcisi, karşılaşmadan 37-31 skorla galip ayrıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır.

