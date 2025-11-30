Hentbol: Ardventure Erkekler Süper Lig
Ardventure Erkekler Hentbol Süper Lig'in 15. haftasında Nilüfer Belediyespor, deplasmanda Trabzon Büyükşehir Belediyespor'u 37-31 yendi.
Ardventure Erkekler Hentbol Süper Lig'in 15. haftasında Nilüfer Belediyespor, deplasmanda Trabzon Büyükşehir Belediyespor'u 37-31 yendi.
Beşirli Spor Salonu'nda oynanan maçın ilk yarısı, 16-12 Nilüfer Belediyespor'un üstünlüğüyle tamamlandı.
Bursa temsilcisi, karşılaşmadan 37-31 skorla galip ayrıldı.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.