Trabzon'da 11-12 Yaş Ulusal Gelişim Ligi Türkiye Finali sona erdi

Türkiye Yüzme Federasyonu Altyapı Koordinatörü Salih Yıldız da 4 gün süren organizasyonda sporcuların üst düzey bir başarı sergilediklerini kaydetti.

Arıcıoğlu, AA muhabirine, Trabzon'un güzel bir organizasyona ev sahipliği yaptığını söyledi.

Mehmet Akif Ersoy Olimpik Yüzme Havuzu'nda düzenlenen ve 4 gün süren yarışlarda dereceye giren sporculara madalya ve kupaları, İl Gençlik ve Spor Müdürü Lokman Arıcıoğlu ile federasyon temsilcileri tarafından verildi.

Türkiye Yüzme Federasyonu ile Trabzon Gençlik ve Spor Müdürlüğü iş birliğinde düzenlenen "Vedia Nil Apak Anısına Arena 11-12 Yaş Ulusal Gelişim Ligi Türkiye Finali" tamamlandı.

