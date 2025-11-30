Trabzonspor, Fatih Tekke ile sahasında bu sezon yenilmedi

SELÇUK KILIÇ - Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında ağırladığı TÜMOSAN Konyaspor'u 3-1 yenen Trabzonspor, teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde iç sahada bu sezon mağlup olmazken 2,25 gibi yüksek puan ortalaması yakaladı.

Süper Lig'de geride kalan 14 haftada topladığı 31 puanla 3. sırada yer alarak zirve yarışını sürdüren bordo-mavililer, iç sahada bu sezon yenilgi görmezken 5 galibiyet, 3 beraberlik elde ederek 18 puanı hanesine yazdırdı.

Trabzonspor, iç sahada 2,25 gibi yüksek bir puan ortalamasıyla maçlarını oynadı.

Karadeniz ekibi, sahasında Kocaelispor ve Hesap.com Antalyaspor'u 1-0, Zecorner Kayserispor'u 4-0, ikas Eyüpspor'u 2-0 , TÜMOSAN Konyaspor'u 3-1 yenerken, Gaziantep FK, Samsunspor ve Corendon Alanyaspor ile 1-1 berabere kaldı.

Sahasında 14 gol atan bordo-mavililer, kalesinde sadece 4 gol gördü.

- Tekke yönetiminde ligdeki iç saha maçları

Trabzonspor, Papara Park'ta teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde geçen sezon ve bu sezon olmak üzere toplam 13 lig karşılaşmasına çıktı.