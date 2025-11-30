Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Trabzon Haberleri

        Trabzonspor, Fatih Tekke ile sahasında bu sezon yenilmedi

        SELÇUK KILIÇ - Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında ağırladığı TÜMOSAN Konyaspor'u 3-1 yenen Trabzonspor, teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde iç sahada bu sezon mağlup olmazken 2,25 gibi yüksek puan ortalaması yakaladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.11.2025 - 11:04 Güncelleme: 30.11.2025 - 11:04
        ABONE OL
        ABONE OL
        Trabzonspor, Fatih Tekke ile sahasında bu sezon yenilmedi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        SELÇUK KILIÇ - Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında ağırladığı TÜMOSAN Konyaspor'u 3-1 yenen Trabzonspor, teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde iç sahada bu sezon mağlup olmazken 2,25 gibi yüksek puan ortalaması yakaladı.

        Süper Lig'de geride kalan 14 haftada topladığı 31 puanla 3. sırada yer alarak zirve yarışını sürdüren bordo-mavililer, iç sahada bu sezon yenilgi görmezken 5 galibiyet, 3 beraberlik elde ederek 18 puanı hanesine yazdırdı.

        Trabzonspor, iç sahada 2,25 gibi yüksek bir puan ortalamasıyla maçlarını oynadı.

        Karadeniz ekibi, sahasında Kocaelispor ve Hesap.com Antalyaspor'u 1-0, Zecorner Kayserispor'u 4-0, ikas Eyüpspor'u 2-0 , TÜMOSAN Konyaspor'u 3-1 yenerken, Gaziantep FK, Samsunspor ve Corendon Alanyaspor ile 1-1 berabere kaldı.

        Sahasında 14 gol atan bordo-mavililer, kalesinde sadece 4 gol gördü.

        - Tekke yönetiminde ligdeki iç saha maçları

        Trabzonspor, Papara Park'ta teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde geçen sezon ve bu sezon olmak üzere toplam 13 lig karşılaşmasına çıktı.

        Bordo-mavililer, bu karşılaşmalarda 7 galibiyet ile 5 beraberlik yaşarken sadece bir kez rakibine 3 puan verdi.

        - 204 gündür kaybetmiyor

        Trabzonspor, teknik direktör Fatih Tekke ile sahasındaki tek yenilgisini Galatasaray'a karşı yaşadı.

        Bordo-mavililer, geçen sezonun 35. haftasında ligi şampiyon olarak bitiren sarı-kırmızılı takım karşısında 2-0'lık yenilgiyle sahasından ayrılmıştı.

        Trabzonspor, 10 Mayıs'ta oynanan bu karşılaşmanın ardından 204 günlük sürede iç sahada mağlubiyet yaşamadı.

        - Kupada da 2 galibiyet

        Trabzonspor, Fatih Tekke yönetiminde geçen sezon Ziraat Türkiye Kupası'nda sahasında aldığı sonuçlarla final oynadı.

        Sipay Bodrum FK ile oynanan çeyrek final karşılaşmasını uzatma bölümünde attığı golle 3-2 kazanarak yarı finale yükselen bordo-mavililer, yarı finalde de Göztepe'yi 2-0 yenerek finale yükselmişti.

        Trabzonspor, böylece Tekke yönetiminde iç sahada çıktığı 15 resmi karşılaşmada 9 galibiyet, 5 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşadı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Araç göle uçtu! 3 kişi aranıyor!
        Araç göle uçtu! 3 kişi aranıyor!
        Pizza zehirledi iddiası! 4 kişiden 1'i hayatını kaybetti!
        Pizza zehirledi iddiası! 4 kişiden 1'i hayatını kaybetti!
        Papa 14. Leo İstanbul'da
        Papa 14. Leo İstanbul'da
        Hikmet öğretmen cinayetinde faillerin HTS oyunu!
        Hikmet öğretmen cinayetinde faillerin HTS oyunu!
        Süper Lig'de dev randevu: İşte kritik notlar!
        Süper Lig'de dev randevu: İşte kritik notlar!
        Hemşehrim memleket neresi?
        Hemşehrim memleket neresi?
        İklim değişikliği sebep oldu! Tropikal kökenli sivrisinekler Türkiye'de!
        İklim değişikliği sebep oldu! Tropikal kökenli sivrisinekler Türkiye'de!
        Beşiktaş'ın Fatih Karagümrük 11'i!
        Beşiktaş'ın Fatih Karagümrük 11'i!
        Trump "yetkisini" vurguladı
        Trump "yetkisini" vurguladı
        Beklenen yağmur! Peş peşe uyarılar!
        Beklenen yağmur! Peş peşe uyarılar!
        Genç asistan doktor feci kazada can verdi!
        Genç asistan doktor feci kazada can verdi!
        Dışişleri'nden Karadeniz'deki saldırılara dair açıklama
        Dışişleri'nden Karadeniz'deki saldırılara dair açıklama
        Katil kayınpeder intihar etti
        Katil kayınpeder intihar etti
        Ulaştırma Bakanlığından patlama yaşanan 2 gemiye dair açıklama
        Ulaştırma Bakanlığından patlama yaşanan 2 gemiye dair açıklama
        Bu alışkanlıklar 'pazartesi sendromu'nu yok ediyor
        Bu alışkanlıklar 'pazartesi sendromu'nu yok ediyor
        Nomofobi çağın yeni krizi mi?
        Nomofobi çağın yeni krizi mi?
        Fırtına 3 puanı 3 golle aldı!
        Fırtına 3 puanı 3 golle aldı!
        Yangında kaybettiklerini listeledi
        Yangında kaybettiklerini listeledi
        Tedesco'nun derbi planı belli oluyor!
        Tedesco'nun derbi planı belli oluyor!
        Damla Özüduru Babacan: Çocuklar beni prenses zannediyor
        Damla Özüduru Babacan: Çocuklar beni prenses zannediyor

        Benzer Haberler

        Üç dikiş makinesiyle başladığı tekstil sektöründe dünya pazarına açıldı
        Üç dikiş makinesiyle başladığı tekstil sektöründe dünya pazarına açıldı
        Trabzon'a Lamborghini ile geldi, köy yollarında ilgi odağı oldu
        Trabzon'a Lamborghini ile geldi, köy yollarında ilgi odağı oldu
        Trabzonspor-Konyaspor maçının ardından
        Trabzonspor-Konyaspor maçının ardından
        Trabzonspor-Konyaspor maçının ardından
        Trabzonspor-Konyaspor maçının ardından
        Trabzonspor-Konyaspor maçının ardından
        Trabzonspor-Konyaspor maçının ardından
        Fatih Tekke: "Bu dönemde 6 puan almak çok önemliydi"
        Fatih Tekke: "Bu dönemde 6 puan almak çok önemliydi"