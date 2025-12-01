Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Trabzon Haberleri

        Trabzon'da "Afet Bilinci 100 Yıllık Deneyim ve Geleceğe Bakış" sempozyumu başladı

        Trabzon'da, Karadeniz Teknik Üniversitesi'nin (KTÜ) organizesinde "Afet Bilinci 100 Yıllık Deneyim ve Geleceğe Bakış" konulu sempozyumun açılışı yapıldı.

        01.12.2025 - 14:33
        Trabzon'da "Afet Bilinci 100 Yıllık Deneyim ve Geleceğe Bakış" sempozyumu başladı
        Trabzon'da, Karadeniz Teknik Üniversitesi'nin (KTÜ) organizesinde "Afet Bilinci 100 Yıllık Deneyim ve Geleceğe Bakış" konulu sempozyumun açılışı yapıldı.

        KTÜ Prof. Dr. Osman Turan Kültür ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen sempozyumda konuşan Vali Yardımcısı Fatih Kızıltoprak, afet bilincini yaygınlaştırmak ve toplumun tüm katmanlarının bu bilinçle hareket etmesini sağlamanın herkesin görevi olduğunu söyledi.

        KTÜ Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Çuvalcı ise sempozyumda bilim insanlarının, uzmanların ve kamu temsilcilerinin bir araya geldiğini belirterek, hem bilgiyi paylaşmanın hem de geleceğe yönelik çözüm odaklı yaklaşımlar geliştirmenin heyecanını yaşadıklarını dile getirdi.

        Prof. Dr. Çuvalcı, Heyelan Uygulama ve Araştırma Merkezi'nin yaptığı çalışmalara değinerek, "KTÜ olarak bilimin ışığında ürettiğimiz her bilginin toplum yararına dönüşmesini temel görevimiz olarak görüyoruz. Bu sempozyum, farklı disiplinlerden uzmanları bir araya getirerek güvenli yaşam kültürünü yaygınlaştırmayı, afetlere yönelik doğru ve uygulanabilir stratejiler geliştirmeyi amaçlamaktadır. Çünkü biliyoruz ki afet yönetimi sadece müdahale süreçlerinden ibaret değildir, risk azaltma, hazırlık, eğitim ve dayanıklılık inşa etmek en az müdahale kadar kritiktir." diye konuştu.

        Jeoloji Mühendisleri Odası Genel Başkanı Hüseyin Alan da deprem, heyelan, kaya düşmesi, sel, taşkın gibi jeolojik kökenli afetlerin zararlarına dikkati çekerek, "Bunun yanında kuraklık ve don gibi meteorolojik kökenli afetlerin ülkenin yaygın olarak herkesin şahit olduğu yangın, kovid-19 gibi biyolojik kökenli afetlerin doğa kaynaklı afetlerin getirdiği ağır maliyetler olduğunu hem Hazine ve Maliye Bakanımız hem de sayın Cumhurbaşkanı tarafından bizzat açıklanmıştır." dedi.

        Sempozyum Düzenleme Kurulu Başkanı, Heyelan Uygulamaları ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof.Dr. Arzu Fırat Ersoy, afet bilincinin yalnızca teknik bir konu değil, kültürel, toplumsal, kurumsal bir sorumluluk olduğunu söyledi.

        Prof. Dr. Ersoy, afet yönetiminin mühendislik, hukuk, sağlık bilimleri, sosyal bilimler, iletişim, planlama ve teknoloji gibi pek çok farklı alanın birlikte çalışmasıyla güç kazanabildiğine işaret ederek, "Sempozyumumuzun ana vizyonu da bu bütünleşik yaklaşımı en güçlü şekilde yansıtmaktır. Bu sempozyumu hazırlarken yalnızca disiplinler arası değil, aynı zamanda çok paydaşlı bir organizasyon şeması oluşturduk." diye konuştu.

        İstanbul Topkapı Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Cihat Yaycı ise "Denizin Derinliklerinden Yeryüzüne Afet Riskleri, Yardım ve Güvenlik Bağlamında Mavi Vatan" konulu sunumunu gerçekleştirdi.

        Yaycı, Trabzon'un Anadolu'da bilinen en eski Türk şehri olduğunu belirterek, afetlerin tabiat ve insan eli kaynaklı iki türünün bulunduğunu kaydetti.

        Sempozyum, 3 Aralık Çarşamba gününe kadar uzman kişiler ve akademisyenlerin sunumlarıyla devam edecek.

