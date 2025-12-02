Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Trabzon Haberleri

        Trabzonspor'un kupa yolcuğu başlıyor

        SELÇUK KILIÇ - Ziraat Türkiye Kupası 4. eleme turunda yarın İmaj Altyapı Vanspor'u konuk edecek Trabzonspor, bu sezon kupayı 10. kez müzesine getirme mücadelesi verecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.12.2025 - 11:04 Güncelleme: 02.12.2025 - 11:04
        SELÇUK KILIÇ - Ziraat Türkiye Kupası 4. eleme turunda yarın İmaj Altyapı Vanspor'u konuk edecek Trabzonspor, bu sezon kupayı 10. kez müzesine getirme mücadelesi verecek.

        En son 2019-2020 sezonunda Alanyaspor'u finalde 2-0 yenerek mutlu sona ulaşan bordo-mavililer, 5 sezon aradan sonra yeniden bu başarıyı tekrarlamaya çalışacak.

        Türkiye Kupası'nda lige ilk çıktığı 1974-1975 sezonunda final oynama başarısı gösteren Karadeniz ekibi, toplam 17 final karşılaşmasının 9'unda mutlu sona ulaştı.

        Trabzonspor, ikişer kez Beşiktaş ve Gençlerbirliği, birer kez de Galatasaray, Bursaspor, Adana Demirspor, Fenerbahçe ve Alanyaspor karşısında Türkiye Kupası şampiyonluğuna uzandı.

        İlk kez 1976-1977 sezonunda Beşiktaş karşısında kupayı elde eden Karadeniz ekibi, 1977-1978'de Adana Demirspor, 1983-1984'te Beşiktaş, 1991-1992'de Bursaspor, 1994-1995'te Galatasaray, 2002-2003 ve 2003-2004'te Gençlerbirliği, 2009-2010'da Fenerbahçe, 2019-2020 sezonunda da Alanyaspor karşısında finali kazanarak kupayı müzesine götürdü.

        - Son 2 sezonun kupa finalisti

        Trabzonspor, son 2 sezonda yükseldiği finalde kupayı müzesine getiremedi.

        2023-2024 sezonunda Ziraat Türkiye Kupası'nda Trabzonspor, finalde Beşiktaş'a Atatürk Olimpiyat Stadı'nda 3-2 mağlup oldu.

        Karadeniz ekibi, geçen sezon Gaziantep'teki kupa finalinde de Galatasaray ile karşılaştı. Bordo-mavililer, bu maçtan 3-0'lık yenilgiyle ayrılarak kupa hasretini sonlandıramadı.

        - Trabzonspor'un oynadığı final maçları

        Trabzonspor'un 17 kez oynadığı Türkiye Kupası finallerinde aldığı sonuçlar şöyle:

        Sezon Şampiyon Finalist İlk maç Rövanş
        1974-75 Beşiktaş Trabzonspor 0-1 2-0
        1975-76 Galatasaray Trabzonspor 0-1 1-0 (5-4 pen)
        1976-77 Trabzonspor Beşiktaş 1-0 0-0
        1977-78 Trabzonspor Adana Demirspor 3-0 0-0
        1983-84 Trabzonspor Beşiktaş 2-0
        1984-85 Galatasaray Trabzonspor 2-1 0-0
        1989-90 Beşiktaş Trabzonspor 2-0
        1991-92 Trabzonspor Bursaspor 0-3 5-1
        1994-95 Trabzonspor Galatasaray 3-2 1-0
        1996-97 Kocaelispor Trabzonspor 1-1 1-0
        2002-03 Trabzonspor Gençlerbirliği 3-1
        2003-04 Trabzonspor Gençlerbirliği 4-0
        2009-10 Trabzonspor Fenerbahçe 3-1
        2012-13 Fenerbahçe Trabzonspor 1-0
        2019-20 Trabzonspor Alanyaspor 2-0
        2023-24 Beşiktaş Trabzonspor 3-2
        2024-25 Trabzonspor Galatasaray 0-3

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

