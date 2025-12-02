Trabzon'da bir kişi 200 bin lira dolandırdığını iddia etti

Trabzon'da bir kişinin, telefonda kendisini polis olarak tanıtan şüphelinin hesabına 200 bin lira yatırarak dolandırıldığı iddiasıyla çalışma başlatıldı.

İddiaya göre, Ortahisar ilçesinde ikamet eden 67 yaşındaki kişiyi telefonla arayan şüpheli, kendisini polis olarak tanıttı.

Vatandaş, kimlik bilgilerinin suç örgütlerinin eline geçtiğini ve adının suça karıştığını belirten şüphelinin verdiği banka hesabına 200 bin lira yatırdı.

Daha sonra dolandırıldığını anlayan mağdur, polise başvurdu.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.