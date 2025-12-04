Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Trabzon Haberleri

        Trabzonspor, Göztepe maçı hazırlıklarına başladı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.12.2025 - 18:40 Güncelleme: 04.12.2025 - 18:40
        Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında 7 Aralık Pazar günü deplasmanda Göztepe ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

        Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın ilk bölümünde oyuncular teknik ısınma gerçekleştirdi. 5'e 2 ve şut çalışması ile devam eden antrenman, dar alanda oyun çalışmasıyla sona erdi.

        Bordo-mavili takım, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

