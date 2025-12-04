Trabzonspor, Göztepe maçı hazırlıklarına başladı

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın ilk bölümünde oyuncular teknik ısınma gerçekleştirdi. 5'e 2 ve şut çalışması ile devam eden antrenman, dar alanda oyun çalışmasıyla sona erdi.

