Türkiye Boks Federasyonu Başkanı Hekimoğlu'ndan kulüplere eşitlik mesajı

Türkiye Boks Federasyonu Başkanı Suat Hekimoğlu, kendisi için kulüp ayrımı olmadığını, bütün kulüplerin eşit olduğunu ve hepsini sahipleneceğini söyledi.

Akçaabat ilçesindeki bir restoranda gazetecilerle bir araya gelen Hekimoğlu, Türk boksuna hizmet etmek için 11 ay önce göreve geldiklerini kaydetti. Sporcu yetiştirmek için altyapıya ağırlık verdiklerini belirten Hekimoğlu, "Çünkü bizim buralardan sporcu getirmemiz gerekiyor. Büyüklerde bir kadro vardı zaten. Alt Minikler Türkiye Şampiyonası 4-5 yıldır ülkemizde yapılmıyor. Biz şimdi bayanlara da Türkiye'de olmayan Alt Minikler Türkiye Şampiyonası yaptık. Dolayısıyla bu çocukların yarının olimpiyat sporcuları olabilmesi için oradan başlamalıydık. Bence doğru bir karar verdik, oradan başladık." dedi.

Hekimoğlu, takım halinde ve bireyselde uluslararası organizasyonlarda önemli dereceler elde ettiklerini vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Federasyon Başkanı olduktan sonra Sırbistan'da bir dünya şampiyonası oldu, oraya gittik ve bir dünya şampiyonu çıkarttık. Busenaz Sürmeneli kızımız zaten olimpiyat şampiyonu. Dünya ikincisi çıkardık Busenaz Çakıroğlu, üçüncülükler var. İslam Oyunları oldu, mini olimpiyat diyorlar, Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere Gençlik ve Spor Bakanlığımız bu organizasyona çok önem veriyor. Türkiye İslam Oyunları Şampiyonu oldu. Bu da Türk boksu için çok değerliydi. Macaristan'da U-23 Avrupa Şampiyonası oldu ondan da yüzümüzün akıyla döndük şükürler olsun. Orada üç altın, iki gümüş, dört bronz madalya aldık ve takım halinde Avrupa Şampiyonu olduk. Ülkemiz için çok değerli müsabakalardı ve biz bunu başardık."

- "Çıtayı yükseltmemiz gerekiyor" Kadın ve erkek boksunu daha ileriye taşımak için çalışmaları devam ettireceklerini anlatan Hekimoğlu, "Kadın boksu belli bir yere gelmiş, bizden önceki Federasyon başkanları da başarılılar, kabul ediyorum ve tebrik ediyorum. Onlar bu işi bir yere getirdiler, şimdi biz o bayrağı aldık devam ediyoruz. Daha önce Eyüp başkanın döneminde de çok güzel başarılar elde edildi. Olimpiyatlarda madalyalar çıktı. Bizim bu çıtayı yükseltmemiz gerekiyor. Biz de bu anlamda bayanlar kategorisinde çalışıyoruz. Erkeklerde de ilk meyveleri almaya başladık." diye konuştu. Hekimoğlu, Türkiye'de tüm kulüplere eşit mesafede olduklarını vurgulayarak, şu değerlendirmede bulundu: "Türkiye'de boks cümlesinin geçtiği hiçbir arkadaşla bir problemim olmaz. Hiçbir antrenörle, hiçbir yöneticiyle, hiçbir kulüple sorunum olmaz. İkili ilişkilerimiz çok iyi. Benim hepsinden istediğim tek bir şey var. Bayrak için uğraşıyoruz, bana sporcu verin alalım taşıyalım, turnuvalara gönderelim, maç yaptıralım, ikili kamp yaptıralım, ülkemize bu kardeşlerimiz, çocuklarımız madalya kazandırsın. Bununla alakalı bütün kulüplerle sürekli istişare içindeyim. Benim için seçim bitmiştir. Benim için kulüp ayrımı olmaz, bütün kulüpler benim için eşit. Türkiye'deki bütün kulüpleri sahipleneceğim. Bunun sözünü de buradan veriyorum. Her kulübe elimden geldiği kadar gerek şahsım, gerek Türkiye Boks Federasyonu Başkanı olarak destek veriyorum ve vermeye de devam edeceğim."