Çaykara Kaymakamı Sapmaz, muhtarlarla bir araya geldi
Çaykara Kaymakamı Ali Sapmaz, muhtarların sorun ve taleplerini dinledi.
Kaymakam Sapmaz başkanlığında düzenlenen toplantıya, Belediye Başkanı Hanefi Tok, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Emre Can Narin, İlçe Emniyet Amiri Alparslan Albayrak, Çaykara Muhtarlar Derneği Başkanı Naci Keleş ve muhtarlar katıldı.
Muhtarlara, ilçedeki tarım faaliyetleri ve elektrik altyapısı çalışmaları hakkında bilgi verildi.
Kaymakam Sapmaz ve Başkan Tok, muhtarların mahallelerine ilişkin taleplerini görüştü.
