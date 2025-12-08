Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Trabzon Haberleri

        Azerbaycanlı antrenör, Trabzonspor sevdasını ülkesine taşıdı

        ENES SANSAR - Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de yaşayan antrenör Elshen Agaverdiyev, 3 yıl önce ülkesinde Trabzonspor sevgisini aşılamak için kurduğu futbol kulübünde onlarca futbolcu yetiştiriyor.

        Giriş: 08.12.2025 - 11:09 Güncelleme: 08.12.2025 - 11:09
        Agaverdiyev, spor etkinlikleri ve çeşitli işler için sık sık geldiği Trabzon ve Rize'den etkilenerek ülkesinde hem Karadeniz kültürünü çocuklara anlatmak hem de futbolcu yetiştirmek için "Trabzon Azerbaycan" adını verdiği spor okulu kurdu.

        Trabzon'daki futbol okullarıyla da iletişim halinde olan 45 yaşındaki antrenör, kentte faaliyet gösteren Orenda Futbol Okulu yöneticileri Denizhan Altunbaş ve Zafer Yener'in davetiyle takımını şehre getirdi. Trabzon'un tarihi ve turistik yerlerini gezen genç sporcular, Orenda Futbol Okulu'ndaki akranlarıyla dostluk maçı yaptı.

        Antrenör Elshen Agaverdiyev, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'yi ve Trabzonspor'u çok sevdiğini, bu sevgiyi Bakü'de de yaşatmak istediğini söyledi.

        Bordo-mavili sevdayı Bakü'ye taşımak istediğini belirten Agaverdiyev, "Rize'ye ve Trabzon'a çok sık geldiğim için ben bu şehri çok sevdim. Bakü'de Fenerbahçe, Galatasaray gibi diğer Türk takımlarının futbol okulları var. Ben düşündüm ki neden Trabzon'da olmasın? Burası büyük, güzel şehir, Trabzonspor'u da dünyada, Azerbaycan’da tanıtmak bizim bir görevimiz olsun istedim." dedi.

        Futbol okulunda 5-15 yaş arasındaki çocuklara eğitim verdiklerini ifade eden Agaverdiyev, "Önce 2-3 çocukla başladık. Trabzon ve Trabzonspor sevdalılarını aramaya başladık. Yavaş yavaş sayı arttı, şu anda bizim iki büyük okulumuzda yaklaşık 100'e yakın çocuğumuz var." diye konuştu.

        - "Bütün Bakü'ye Trabzonspor bayrağını gösteriyoruz"

        Agaverdiyev, çocuklara futbol eğitimiyle birlikte Trabzonspor sevdasını da aşılamaya çalıştıklarını anlatarak, şunları kaydetti:

        "Trabzonspor'u anlatıp, çocukların beyninde yer etmek için antrenmanlardan önce Trabzonspor marşı okuyoruz. Çocukların hepsi başka takımları tutsalar bile gelip Trabzonspor marşıyla antrenmanlara başlıyorlar. Marş bittikten sonra çalışmalar başlıyor. Her maçımıza mutlaka bir Trabzonspor bayrağıyla geliyoruz. Bütün Bakü'ye Trabzonspor bayrağını gösteriyoruz."

        Futbolcularını Trabzon'a getirdiğini belirten Agaverdiyev, "Çocuklar, Meydan'daki Trabzon logosu olan noktadan ayrılmadılar. Bu beni çok sevindirdi. Fotoğraflar videolar çektiler. Forma numarası verirken bile çocukların hepsi 61 numaralı formayı istiyor. Trabzon'u çok seviyorlar." diye konuştu.

        Trabzonspor'un efsanelerinden Hami Mandıralı'nın da 2 sene önce bir programdan sonrası okulu ziyaret ettiğini anlatan Agaverdiyev, çocukların bu ziyaretten mutluluk duyduğunu, kendileri için büyük motivasyon olduğunu vurguladı. ​​​​​​

        Agaverdiyev, kulüp bünyesindeki futsal takımının da birinci ligde Trabzon Azerbaycan adıyla müsabakalara katıldığını da sözlerine ekledi.

        Orenda Futbol Okulu antrenörlerinden Metin Türkoğlu ise "Kendileriyle görüştüğümüz zaman Trabzon'u ne kadar sevdiklerini anlıyoruz. Misafirlerimizi ağırlamaktan mutluluk duyuyoruz, bundan sonra da organizasyonlarımız devam edecek." ifadesini kullandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

