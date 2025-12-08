Habertürk
        Trabzon Haberleri

        Karadeniz Teknik Üniversitesi'nde Gazze yararına kermes düzenlendi

        Karadeniz Teknik Üniversitesi'nde (KTÜ) Gazze halkına destek olmak amacıyla kermes organize edildi.

        08.12.2025 - 15:00
        Karadeniz Teknik Üniversitesi'nde Gazze yararına kermes düzenlendi
        Karadeniz Teknik Üniversitesi'nde (KTÜ) Gazze halkına destek olmak amacıyla kermes organize edildi.

        Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı ile Sosyoloji Kulübü işbirliğinde gerçekleştirilen kermeste, akademisyen ve öğrencilerin hazırladığı yiyecek ile el işi ürünlerinin satışı yapıldı.

        Ziyaret ettiği kermeste alışveriş yapan KTÜ Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Çuvalcı, Filistin yararına yapılan tüm etkinlikleri rektörlük olarak desteklediklerini söyledi.

        Çuvalcı, farkındalık için bu tür etkinliklerin önemli olduğunu belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:

        "Sadece Filistin'in değil, dünyanın birçok yerinde ezilen mazlumların yanındayız. Karadeniz Teknik Üniversitesi olarak bu tür olayları çok önemsiyoruz ve destekliyoruz. Doğu Türkistan'da, Myanmar'da, Gazze'de, Ukrayna'da çocuklara, kadınlara yaşlılara bombardımanlar oluyor. Şu anda Filistin'de 70 bin civarında maalesef masum, suçsuz insanı öldürdüler. Ülke olarak da onların yanındayız. Cumhurbaşkanımız bu konuda çok duyarlı. Biz de rektörlük olarak çorbada tuzumuz olsun dedik."

        KTÜ Sağlık Kültür, ve Spor Daire Başkanı Ömer Salimoğlu ise üniversitede 36 Filistinli öğrencinin eğitim aldığını dile getirerek, "Yaşanan bu işgal ve zulümden sonra KTÜ mezunu öğrencilerimize bir nebzede olsa yardım göndermekti amacımız. Bunun için öğrenci kulüplerimizle birlikte, diğer fakülte ve bölümlerden de destek alarak güzel bir kermes başlattık." dedi.

        KTÜ Mühendislik Fakültesi Yazılım Mühendisliği Bölümü öğrencisi Filistinli Enas Aljafari de kermesin kendileri için çok anlamlı olduğunu vurguladı.

        Aljafari, organizasyonda emeği geçenlere teşekkür ederek, "Çadır, yemek, su almak için yardımcı olabilir. İnşallah bu kermesi tekrar yapacağız. Ailem Gazze'de çadırda yaşıyorlar. Maalesef orada ana ihtiyaçları yok. Bazı yardımlar yapıldı. Oraya su yardımı yaptık. Türkiye'yi, Türkleri çok seviyorlar." şeklinde konuştu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

