Trabzonspor, Fatih Tekke ile yükselişe geçti

Trabzonspor finalde ise Galatasaray'a 3-0 mağlup oldu ve kupayı elde edemedi.

Sipay Bodrum FK ile oynanan çeyrek final karşılaşmasını uzatma bölümünde attığı golle 3-2 kazanarak yarı finale yükselen bordo-mavililer, yarı finalde de Göztepe'yi 2-0 yenerek finale yükselmişti.

Karadeniz ekibi, bu maçlarda 7 galibiyet, 3 beraberlik elde etti.

2021-2022 sezonunda 15 maçta 39 puan toplayarak lider durumda bulunan Karadeniz ekibi, bu sezon ise 34 puanla 2. sırada yer aldı.

Trabzonspor, bu sezon teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde şampiyonluk yaşadığı 2021-2022 sezonun ardından en iyi dönemini yaşadı.

Fatih Tekke 2,03 puan ortalamasıyla 2023 yılının mart ayında göreve gelen Ertuğrul Doğan'ın başkanlığı dönemindeki 6 çalıştırıcı içinde en yüksek puan ortalamasını elde eden isim oldu.

Bu sezon 15. hafta sonunda 10 galibiyet, 4 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşayan Karadeniz ekibi, 36 puanla liderlik koltuğunda oturan Galatasaray'ın 2 puan gerisinde ikinci sırada yer alarak şampiyonluk yarışında iddiasını ortaya koydu.

Karadeniz ekibi, 48 yaşındaki çalıştırıcı yönetiminde geçen sezon çıktığı 11 karşılaşmada 5 galibiyet, 4 beraberlik, 2 mağlubiyet yaşadı ve 19 puan elde etti. Trabzonspor, ligi 51 puanla 7. sırada tamamladı.

Bordo-mavili takım, geçen sezon ligin 27. haftasındaki Atakaş Hatayspor yenilgisinin ardından 32 puanla 11. sırada yer alırken Şenol Güneş'in yerine getirilen Fatih Tekke ile çıkışa geçti.

