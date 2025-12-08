Trabzonspor'da son haftaların golcüsü Muçi

SELÇUK KILIÇ - Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında 34 puanla 2. sırada yer alan Trabzonspor'da son 3 haftada skora en çok Ernest Muçi katkı sağladı.

Trabzonspor'da gol yükünü çeken Paul Onuachu (11 gol) ve Felipe Augusto (6 gol) isimlerinin ardından son haftalarda skora en çok katkı sağlayan oyuncu, Arnavut yıldız Ernest Muçi oldu. Sezon başında Beşiktaş'tan 1 milyon avroya kiralanan Muçi, ligdeki son 3 maçta 5 gol atarak takımına zirve yarışında hayat verdi.

- Son 3 maçta 9 puan

Trabzonspor'da ilk günlerinde eleştirilerin odağında olan ancak teknik direktör Fatih Tekke'nin güveniyle forma şansı bulmaya devam eden Muçi, son haftalarda takımının zirve yarışında puan kaybetmemesini sağladı.

Ligin 13. haftasında Trabzonspor'un RAMS Başakşehir'i 4-3 yendiği karşılaşmanın 62. dakikasında oyuna giren Muçi, 2 gol atarken 101. dakikada takımına galibiyeti getiren isim oldu.

Muçi, ligin 14. haftasında bordo-mavililerin sahasında TÜMOSAN Konyaspor'u 3-1 yendiği karşılaşmada da şık bir frikik golüne imza attı.