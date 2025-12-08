Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Trabzon Haberleri

        Trabzon'un 11 aylık fındık ihracatı 523 milyon doları aştı

        Trabzon'dan ocak-kasım döneminde 57 bin 565 ton fındık ihraç edilerek, 523 milyon 314 bin dolar gelir sağlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.12.2025 - 12:55 Güncelleme: 08.12.2025 - 12:55
        Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği Fındık ve Fındık Mamulleri Sektör Komitesi Başkanı Mehmet Cirav, yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye'den yurt dışına yılın 11 ayında 221 bin ton fındık satıldığını belirtti.

        Cirav, Türkiye'den 118 farklı ülkeye fındak ihracat yapıldığını, en çok ihracat yapılan ilk 5 ülkenin Almanya, İtalya, Fransa, Polonya ve Hollanda olduğunu ifade etti.

        Trabzon'dan ise yılın 11 ayında 57 bin 565 ton fındık ihraç edildiğini aktaran Cirav, karşılığında 523 milyon 314 bin dolarlık döviz girdisi sağlandığını, bir önceki yılın aynı dönemi ile kıyaslandığında ihracat miktarında yüzde 31, değerde ise yüzde 28 oranında düşüş yaşandığını bildirdi.

        Fındık ihracatında Trabzon'un ikinci sırada yer aldığına işaret eden Cirav, ocak-kasım döneminde Türkiye'den gerçekleştirilen fındık ihracatının yüzde 28'lik kısmının Trabzon'dan gerçekleştirildiğini belirtti.

        Cirav, fındık ihraç sezonunun ilk üç ayında ise Trabzon'dan 5 bin 952 ton karşılığında 69 milyon 215 bin dolarlık dış satım yapıldığını kaydetti.

        ​​​​​​​

