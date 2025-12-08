Habertürk
        Trabzon Haberleri

        Trabzon'da çocuk tiyatro oyunları ilgi görüyor

        Trabzon Büyükşehir Belediyesince kültür ve sanat etkinlikleri kapsamında sahnelenen "Pinokyo" ile "Bir Bavul Oyun" adlı tiyatro oyunlarına tiyatroseverler ilgi gösterdi.

        Giriş: 08.12.2025 - 17:16 Güncelleme: 08.12.2025 - 17:16
        Trabzon'da çocuk tiyatro oyunları ilgi görüyor
        Trabzon Büyükşehir Belediyesince kültür ve sanat etkinlikleri kapsamında sahnelenen "Pinokyo" ile "Bir Bavul Oyun" adlı tiyatro oyunlarına tiyatroseverler ilgi gösterdi.

        Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığınca hazırlanan ve ay boyunca sürecek olan tiyatro programı kapsamında hafta sonu sahnelenen çocuk oyunlarının sahnelendiği belirtildi.

        Açıklamada, Trabzon Sanat Tiyatrosunca "Kayıp Yıldız" adlı oyun 12 Aralık'ta saat 20.00'de tiyatroseverlerin karşısına çıkacağı belirtilerek, şunlar kaydedildi:

        "13 Aralık'ta saat 14.00'te, Carmen Çocuk Tiyatrosu'nun eğlenceli ve öğretici oyunu 'Dedem Küçüldü' minik izleyicilerle buluşacak. 14 Aralık'ta ise MİM Organizasyon tarafından sahnelenecek klasik gölge oyunu 'Hacivat Karagöz', çocuklara keyifli anlar yaşatacak. Ay boyunca devam edecek program kapsamında birçok farklı oyun tiyatroseverlerle buluşmaya devam edecek. Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada, tüm sanatseverler bu keyifli etkinliklere katılmaya, salonları doldurarak tiyatro coşkusuna ortak olmaya davet edildi."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

