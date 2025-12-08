Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Trabzon Haberleri

        Trabzon'un 18 ilçesinde yol bakım ve onarım çalışmaları devam ediyor

        Trabzon Büyükşehir Belediyesi, şehir genelinde yol yapımı, bakım ve onarım çalışmalarını sürdürüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.12.2025 - 19:02 Güncelleme: 08.12.2025 - 19:02
        ABONE OL
        ABONE OL
        Trabzon'un 18 ilçesinde yol bakım ve onarım çalışmaları devam ediyor
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Trabzon Büyükşehir Belediyesi, şehir genelinde yol yapımı, bakım ve onarım çalışmalarını sürdürüyor.

        Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı ekiplerinin, 18 ilçede eş zamanlı olarak gerçekleştirdikleri çalışmalarla ulaşımı daha güvenli ve konforlu hale getirdikleri belirtildi.

        Çalışmalar kapsamında yeni yol açma, yol genişletme, kaldırım yapımı, asfalt serimi, beton dökümü, taş duvar imalatı, ızgara çalışmaları, bakım-onarım, temizlik, parke döşeme, asfalt yama ve yağmur suyu hattı imalatları yapıldığı ifade edildi.

        Açıklamada, asfalt serim çalışmalarının Akçaabat, Maçka, Arsin, Beşikdüzü, Ortahisar, Çaykara ve Of'ta gerçekleştirildiği vurgulandı.

        Ekiplerin büyük bir özveriyle görev yaptıkları, çalışmaların mevsim şartlarının uygunluğuna göre devam edeceği kaydedildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Orban'la görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Orban'la görüştü
        Bahis skandalında yeni açıklama: 197 futbolcu PFDK'ya sevk edildi
        Bahis skandalında yeni açıklama: 197 futbolcu PFDK'ya sevk edildi
        Önce kendini sonra da eski eşini vurdu
        Önce kendini sonra da eski eşini vurdu
        Ahmet Çakar’ın gözaltı kararı kaldırıldı!
        Ahmet Çakar’ın gözaltı kararı kaldırıldı!
        "Ayakları yere değiyordu, intihar olamaz!"
        "Ayakları yere değiyordu, intihar olamaz!"
        İlk 11'ler belli oldu!
        İlk 11'ler belli oldu!
        Toprağa gömülü halde bulunan çocuktan haber var!
        Toprağa gömülü halde bulunan çocuktan haber var!
        Çarptı, çekti, paylaştı, tutuklandı!
        Çarptı, çekti, paylaştı, tutuklandı!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Suriye açıklaması
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Suriye açıklaması
        Büyük tepki toplamıştı... Gündeme oturan o okulun müdürü konuştu!
        Büyük tepki toplamıştı... Gündeme oturan o okulun müdürü konuştu!
        Kartalkaya'da gerekçeli karar açıklandı!
        Kartalkaya'da gerekçeli karar açıklandı!
        Bahis operasyonundaki 38 şüpheli adliyede!
        Bahis operasyonundaki 38 şüpheli adliyede!
        17 yaşındaki caniyle ilgili korkunç ayrıntı!
        17 yaşındaki caniyle ilgili korkunç ayrıntı!
        Antalya'da 10 saatte 2 deprem ve önemli açıklama!
        Antalya'da 10 saatte 2 deprem ve önemli açıklama!
        160 bin metal işçisine işverenden ilk teklif
        160 bin metal işçisine işverenden ilk teklif
        Fenerbahçe'de kadro dışı kararı!
        Fenerbahçe'de kadro dışı kararı!
        Taksici cinayetinde Yargıtay son sözü söyledi!
        Taksici cinayetinde Yargıtay son sözü söyledi!
        İşte Taste Atlas'a göre dünyanın en iyi yemekleri
        İşte Taste Atlas'a göre dünyanın en iyi yemekleri
        'Arnavutluk ordusu' dünyayı nasıl ele geçirdi?
        'Arnavutluk ordusu' dünyayı nasıl ele geçirdi?
        TL rasyosu mevduat faizine engel
        TL rasyosu mevduat faizine engel

        Benzer Haberler

        Trabzon-Rize Katı Atık Bertaraf Tesisi Büyükşehir Meclisi gündeminde Büyükş...
        Trabzon-Rize Katı Atık Bertaraf Tesisi Büyükşehir Meclisi gündeminde Büyükş...
        Trabzon'da çocuk tiyatro oyunları ilgi görüyor
        Trabzon'da çocuk tiyatro oyunları ilgi görüyor
        Santa Maria Katolik Kilisesi Episkoposu Antuan Ilgıt'tan Vali Yıldırım'a zi...
        Santa Maria Katolik Kilisesi Episkoposu Antuan Ilgıt'tan Vali Yıldırım'a zi...
        Karadeniz Teknik Üniversitesi'nde Gazze yararına kermes düzenlendi
        Karadeniz Teknik Üniversitesi'nde Gazze yararına kermes düzenlendi
        Trabzon'un 11 aylık fındık ihracatı 523 milyon doları aştı
        Trabzon'un 11 aylık fındık ihracatı 523 milyon doları aştı
        Karadeniz fırtınası, zirveye bir adım daha yaklaştı
        Karadeniz fırtınası, zirveye bir adım daha yaklaştı