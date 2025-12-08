Trabzon'un 18 ilçesinde yol bakım ve onarım çalışmaları devam ediyor

Trabzon Büyükşehir Belediyesi, şehir genelinde yol yapımı, bakım ve onarım çalışmalarını sürdürüyor.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı ekiplerinin, 18 ilçede eş zamanlı olarak gerçekleştirdikleri çalışmalarla ulaşımı daha güvenli ve konforlu hale getirdikleri belirtildi.

Çalışmalar kapsamında yeni yol açma, yol genişletme, kaldırım yapımı, asfalt serimi, beton dökümü, taş duvar imalatı, ızgara çalışmaları, bakım-onarım, temizlik, parke döşeme, asfalt yama ve yağmur suyu hattı imalatları yapıldığı ifade edildi.

Açıklamada, asfalt serim çalışmalarının Akçaabat, Maçka, Arsin, Beşikdüzü, Ortahisar, Çaykara ve Of'ta gerçekleştirildiği vurgulandı.

Ekiplerin büyük bir özveriyle görev yaptıkları, çalışmaların mevsim şartlarının uygunluğuna göre devam edeceği kaydedildi.