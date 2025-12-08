Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Trabzon Haberleri

        Anahtar Parti Genel Başkanı Ağıralioğlu Trabzon'da esnafı ziyaret etti

        Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, Trabzon'un Ortahisar ilçesinde esnaf ziyaretinde bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.12.2025 - 20:29 Güncelleme: 08.12.2025 - 20:29
        Anahtar Parti Genel Başkanı Ağıralioğlu Trabzon'da esnafı ziyaret etti
        Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, Trabzon'un Ortahisar ilçesinde esnaf ziyaretinde bulundu.

        Ağıralioğlu, Uzun Sokak ve Kahramanmaraş Caddesi'ndeki esnafla sohbet etti.

        Parti çalışmalarını memleketinde sürdürdüğünü ifade eden Ağıralioğlu, "Burası Trabzon'un en işlek caddesidir. Ticaret buralarda döner. Hem milletimizle ve esnafımızla buluşmak hem de esnafın varsa bir diyeceği hükümete duyurmak, yapmamızı istedikleri varsa o istediklerini duymak, onlar için bir şeyler yapabilmek için geziyoruz." diye konuştu.

        Ağıralioğlu, ziyaretlerini Ortahisar ilçesindeki farklı caddelerde sürdürdü.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

