Of'tan kısa kısa

Etkinliğe katılan İlçe Milli Eğitim Müdürü Kabahasanoğlu, "Of eğitim ailesi olarak okul, öğretmen ve veli sac ayağının başarıyı getirdiğine inanıyoruz." dedi.

Öğrencilerin heyecanından mutlu olduklarını belirten Sarıalioğlu, "İlçemizde böyle bir imkanın olması, öğrencilerimizin ilgisi bizleri mutlu ediyor. Bilim tırını ilçemize kazandıranlara teşekkür ediyorum. Öğrencilerimizi tebrik ediyorum, başarılar diliyorum." dedi.

Sarıalioğlu, beraberinde İlçe Milli Eğitim Müdürü İdris Kabahasanoğlu ile ziyarette bulunduğu tırda öğrencilerle bir araya geldi.

