        Trabzon'da "Çilekli Düşler Köy Yaşam Merkezi" açıldı

        Trabzon'da "Çilekli Düşler Köy Yaşam Merkezi" açıldı

        Trabzon'da, Büyükşehir Belediyesi ve İl Milli Eğitim Müdürlüğünün işbirliğinde Çilekli Düşler Köy Yaşam Merkezi hayata geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.12.2025 - 14:03 Güncelleme: 17.12.2025 - 14:03
        Ortahisar ilçesine bağlı Çilekli Mahallesi'ndeki merkezin açılışında konuşan Vali Yardımcısı Fatih Kızıltoprak, çocukların geleceğini şekillendirmek için eğitim ortamlarının oldukça önemli olduğunu söyledi.

        Bu gibi yatırımlar ile geleceğe daha kaliteli eğitim almış nesiller yetiştirileceğini dile getiren Kızıltoprak, "Yaşadığımız çağın en büyük sıkıntısı teknoloji. Bu çağda gençlerimiz tarımdan, topraktan kopuyor. Projede tarımla ve toprakla ilgili alanların olması dolayısıyla da bu düşünceyi ifade eden kimse onları ayrıca tebrik ediyorum. Bu tür hizmetlerin devamı için hepimiz katkı vermeye hazırız." dedi.

        Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç ise eğitime yapılan yatırıma diğer hizmetlerden daha fazla önem verdiklerini belirtti.

        Çocukların fiziksel, zihinsel ve duygusal gelişimine yapılan katkının her şeyin üstünde olduğuna dikkati çeken Genç, "O yavru, buradan ve daha sonra akademik eğitimiyle birlikte hem bilgi hem de değerlerimizle beraber donanmış olarak yetişirse yarın bu şehrin sahibi olacak. Bu şehrin yöneticisi, belki bu ülkenin yöneticisi olacak. Medeniyet tasavvurumuzu, tarihimizin ve medeniyetimizin bize yüklediği sorumluluğu yerine getirecek." ifadelerini kullandı.

        Genç, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Türkiye Yüzyılı vizyonunun Türk gençliğine öz güven kazandırdığını, 2025'in Aile Yılı ilan edilmesi dolayısıyla velilerle birlikte geleceği inşa etme amacında olduklarını kaydetti.

        İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Uygun da Milli Eğitim Bakanlığının himayesinde ve valilik koordinasyonunda Trabzon'da 74 kullanılmayan köy okulunun belediyelere tahsis edilerek köy yaşam merkezi haline getirildiğini aktardı.

        Konuşmaların ardından protokol üyeleri, öğretmenler ve öğrenciler Çilekli Düşler Köy Yaşam Merkezi'nin açılış kurdelesini kesti.

        Öğrencilere farklı konularda eğitimlerin verileceği merkezde, aşçılık, ahşap, el sanatları, takı tasarımı ve çömlek yapımına yönelik alanlar bulunuyor.

        Dış mekanda ise itfaiye eğitici oyun alanı, hobi bahçeleri, canlı bakımı, kamp alanı, kum havuzu, bilim etkinlikleri, çamaşır yıkama köşesi, yayık ve değirmen uygulamalarının yapılacağı parkurlar yer alıyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

